Nintendo pegará justo en la nostalgia a todos los gamers “veteranos”, ya que ha confirmado que los próximos juegos de Nintendo 64 que llegarán al servicio Switch Online serán las primeras entregas de la franquicia Mario Party, significa que podremos jugar Mario Party 1 y Mario Party 2.

Los dos juegos llegarán tan pronto como el próximo 2 de noviembre para todos los suscriptores. Mario Party es un juego que atrapó a millones de jugadores en el sistema de Nintendo, gracias a su jugabilidad divertida y familiar, con ocho tableros diferentes, 50 minijuegos y posibilidad de jugar con hasta cuatro jugadores al mismo tiempo.

Party like it’s the year 1999 (and 2000)! Hit some Dice Blocks and become a Super Star in #MarioParty and Mario Party 2, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 11/2! #Nintendo64 pic.twitter.com/gkoPmAPFUk

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 21, 2022