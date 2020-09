SQUARE ENIX anunció que Marvel’s Avengers ya está disponible en todo el mundo en PlayStation4, Xbox One, PC, y Stadia. Marvel’s Avengers ofrece a los jugadores una experiencia intensa que combina la campaña Reassemble enfocada a un solo jugador, con las misiones War Zone de la Avengers Initiative, las cuales llevan a los Avengers a todo el mundo y más allá. Cada misión de la campaña Reassemble está diseñada para mostrar las habilidades únicas de uno o más héroes, mientras que las misiones de la Avengers Initiative se pueden jugar individualmente con un equipo personalizable de IA o con un grupo de hasta 4 jugadores* con cualquier Héroe que se encuentre en la alineación del jugador.

Para asegurar una experiencia continua para todos los jugadores, la historia de Marvel’s Avengers se expandirá con el paso del tiempo, con la adición de nuevas historias con nuevos héroes, villanos, tipos de misiones, regiones, objetos y más que los jugadores obtendrán sin ningún costo adicional una vez que tengan el juego base. Estas historias mueven la narrativa completa de Marvel’s Avengers hacia adelante en un arco que durará varios años y tendrá misiones nuevas disponibles para toda la alineación de héroes jugables.

Los fans no tendrán que esperar mucho por este nuevo contenido. La primera temporada de contenido post-lanzamiento del juego, está enfocada en la recientemente anunciada Kate Bishop, y su icónico mentor, Hawkeye, Clint Barton, comenzará sólo unas semanas después del lanzamiento del juego con las misteriosas y nuevas misiones Tachyon. La Operación de Kate Bishop “Taking AIM”, comenzará a finales de octubre y vendrá con un villano y un misterio nuevo. Kate, una gimnasta de calibre Olímpico y maestra del arco, estará disponible con sus propias Heroic Skills, atuendos y takedowns que desbloquear y dominar, justo como todos los Héroes disponibles en lanzamiento en el juego.

Los jugadores de Marvel’s Avengers podrán personalizar de distintas formas a los Héroes Más Poderosos de la Tierra. Cada superhéroe se juega de una forma única con sus propios poderes, pero también tiene la flexibilidad de jugarse distinto dependiendo del equipamientos y las habilidades que los jugadores elijan, de manera que ningún héroe de cada jugador se jugará exactamente igual al de otro jugador. Cada héroe tiene sistemas dinámicos para combos, movimientos heroicos, habilidades intrínsecas y movimientos distintivos que se podrán desbloquear y personalizar – muchos de ellos inspirados por movimientos clásicos entre más de los 80 años de historia de Marvel en todos los medios, mientras que otros fueron creados de manera original solo para el juego.

Los jugadores también pueden vestir a los icónicos Superhéroes con atuendos clásicos, favoritos de los fans, y completamente originales, incluyendo el traje de Iron Man de la historia de 2014 Original Sin, o la identidad de Thor Donald Blake, que es un guiño a un alias de Thor que apareció por primera vez en 1962 en el número #83 de Journey Into Mystery.

Marvel’s Avengers estará disponible en PlayStation5 y Xbox Series X cuando las consolas sean lanzadas en 2020. Los jugadores que sean dueños de las versiones de las generaciones actuales del juego podrán actualizar a la versión de próxima generación sin ningún costo adicional, no importa si los jugadores pasan de PlayStation4 a PlayStation5 o de Xbox One a Xbox Series X. Aquellos que cambien sus archivos de guardado a la próxima generación transferirán su perfil y su progreso para que puedan seguir jugando justo donde se quedaron. Además, gameplay cross-gen estará disponible para que los jugadores de PS5 puedan jugar con sus amigos en PS4 y los jugadores de Xbox Series X se conecten con sus amigos en Xbox One.

Marvel’s Avengers tiene una clasificación T (Adolescentes) por la ESRB.