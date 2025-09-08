Marvel’s Wolverine estrenará tráiler oficial tras años de silencio

Sony e Insomniac Games parecen estar listos para ofrecer una actualización importante sobre Marvel’s Wolverine, el esperado juego de acción y aventura de superhéroes para PS5.

Después de casi cuatro años sin noticias relevantes desde su anuncio en 2021, se anticipa que un nuevo tráiler se mostrará muy pronto, posiblemente a finales de septiembre durante la próxima transmisión de State of Play de PlayStation.

Nuevo tráiler de Marvel’s Wolverine para septiembre

Fuentes cercanas a Sony e Insomniac Games indican que la producción del nuevo tráiler de Wolverine ya está terminada y lista para ser presentada. Insider Gaming reportó que es casi seguro que este contenido se mostrará durante el próximo State of Play previsto para finales de septiembre.

En caso de que no se presente en ese evento, el tráiler probablemente será revelado en The Game Awards 2025, en diciembre.

Esta expectativa responde a la larga ausencia de material oficial desde el teaser cinematográfico original que se mostró en 2021 y a la necesidad de la comunidad de fans de recibir noticias frescas sobre el juego.

Desarrollo complicado y el impacto del ciberataque en 2023

Marvel’s Wolverine ha enfrentado un proceso de desarrollo especialmente difícil. En 2023, un ataque de ransomware filtró una gran cantidad de materiales internos, incluyendo videos de juego tempranos, arte conceptual y documentos confidenciales del estudio Insomniac.

Este incidente no solo expuso datos del juego, sino también información personal de empleados y planes internos del estudio, afectando gravemente la dinámica de producción y manteniendo en silencio total al equipo sobre el avance del título.

A pesar de ello, se sabe que el proyecto sigue adelante, aunque con pocos detalles oficiales.

Cambios en el liderazgo creativo

El desarrollo de Marvel’s Wolverine también ha visto cambios importantes en su equipo directivo. Brian Horton, director creativo original, dejó Insomniac en 2024 para unirse al proyecto Perfect Dark de Xbox, el cual fue cancelado posteriormente.

Marcus Smith tomó su lugar como nuevo director creativo. Además, Mike Daly asumió el cargo de director del juego, reemplazando a Cameron Christian, quien se mantiene en el estudio en otro rol.

Estos movimientos reflejan ajustes creativos significativos durante el desarrollo del juego, aunque Sony no ha divulgado los motivos específicos.

Fuente: Insider Gaming