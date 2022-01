Ya no habrá más Xbox One en los anaqueles

Microsoft ha confirmado a través de Bloomberg, que ha dejado de fabricar todas las consolas de la serie Xbox One, esto significa que ya no habrá más consolas Xbox One X y Xbox One S. Las consolas que aún permanecen en stock serán las últimas que verás en los anaqueles.

Obviamente, la compañía se centrará en sus consolas de actual generación como la Xbox Series X y Xbox Series S, sobre todo en esta última está redoblando sus esfuerzos para poder llegar a más personas alrededor del mundo, y lo hace con un atractivo precio de 299 dólares.

Para centrarnos en la producción de Xbox Series X/S, detuvimos la producción de todas las consolas Xbox One a fines de 2020, dijo Cindy Walker, directora senior de marketing de productos de Xbox.

Curiosamente este anuncio llega poco tiempo después de que Sony confirmará que seguirá fabricando más consolas PlayStation 4 en pleno 2022 con un límite de un millón de unidades para satisfacer la demanda y dar opciones a las personas que en estos momentos no pueden adquirir una PlayStation 5, pero quieren seguir disfrutando de los videojuegos.

De esta manera se despide de una generación de consolas que, si bien no fue la mejor de Microsoft, si pudo guiar por el buen camino a la empresa, sobre todo porque de aquí parte el gran éxito que está teniendo la Xbox Series X actualmente.