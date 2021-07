Desde hace varios meses se viene rumorando de que el gigante del streaming Netflix lanzará su propia plataforma de videojuegos que estará basada en la nube. Con la compañía dominando el entretenimiento visual, es básicamente inevitables que se una a la industria de los videojuegos, pero no lo hará solo, sino acompañado de una de las compañías más veteranas en el sector con muchos años de experiencia, Sony.

Hay varios indicios que indican que el servicio de juegos de Netflix podría ser una colaboración con la marca PlayStation. Según el minero de datos Steve Moser, encontró fragmentos de evidencia en un desmontaje de la aplicación Netflix en iOS.

Según la fuente, encontró múltiples referencias a juegos con un logotipo que muestra la letra “N” de Netflix junto a la palabra “Juego”. También descubrió un icono de aleta de tiburón, que Moser cataloga como una referencia al supuesto nombre en clave del servicio de Netflix, el cual se conoce internamente como “Shark”.

Netflix confirmed the exec hires to the @verge. Who wants to see the games, current marketing/code name, and potential partner for $NFLX ’s gaming feature? https://t.co/ptwWepLreQ

— Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021