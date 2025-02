Nintendo reduce pronóstico anual de ingresos por baja demanda de la Switch

El gigante de los videojuegos, Nintendo, anunció este martes un recorte en su pronóstico de beneficios netos anuales después de que las ventas de hardware y software de su consola Switch cayeran durante los primeros tres trimestres del año fiscal.

La compañía revisó su previsión de ganancias netas para el año completo a ¥270 mil millones (aproximadamente $1.7 mil millones de dólares), una disminución respecto a los ¥300 mil millones estimados anteriormente.

El impacto del Nintendo Switch durante la pandemia y su futuro

El Nintendo Switch, una consola híbrida que funciona tanto como dispositivo portátil como consola de TV, llegó al mercado en 2017 y se convirtió en un producto imprescindible durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, las ventas de hardware y software no han cumplido con las expectativas en los últimos meses. Nintendo atribuyó esta caída a una tendencia de ventas más baja de lo esperado entre abril y diciembre, así como a una reevaluación de la tasa de cambio utilizada en sus proyecciones.

Ventas y Expectativas del Nintendo Switch

Durante los primeros nueve meses del año fiscal, el beneficio neto de Nintendo cayó un 42%, situándose en ¥237 mil millones, mientras que las ventas descendieron un 31%, alcanzando los ¥956 mil millones.

Además, la compañía redujo su pronóstico de ventas de hardware del Switch de 12.5 millones de unidades a 11 millones.

Según Nintendo, las ventas de hardware y software disminuyeron en comparación con el mismo período del año anterior, cuando títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Super Mario Bros. Wonder impulsaron significativamente las ventas.

El próximo lanzamiento: Nintendo Switch 2

Nintendo confirmó en enero que lanzará la esperada sucesora del Switch, conocida provisionalmente como Switch 2, en 2025. Aunque la compañía no ha revelado detalles específicos, como el precio o las características técnicas, prometió compartir más información a principios de abril.

Un breve video publicado en enero mostró un diseño similar al del Switch original, aunque con un tamaño ligeramente mayor.

