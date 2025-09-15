La Virtual Boy regresa, Nintendo apuesta por la nostalgia en su 30º aniversario

Nintendo generó conversación en el mundo gamer tras anunciar, durante su Direct del 12 de septiembre, que la controversial Virtual Boy regresará como parte del servicio Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión, que estará disponible el 17 de febrero de 2026.

Para acceder a este catálogo, el fabricante exigirá comprar un accesorio especial, ya sea una réplica plástica de $100 USD o un modelo de cartón de $25 USD. Ambos accesorios buscan emular la experiencia original de juego estereoscópico en 3D.

Juegos clásicos y lanzamientos destacados

La colección “Virtual Boy — Nintendo Classics” incluirá 14 de los 22 juegos originales del sistema, lo que3 representa la mayor parte de su catálogo histórico.

Entre los títulos confirmados destacan Mario’s Tennis, Galactic Pinball, Teleroboxer, Virtual Boy Wario Land, Jack Bros., Red Alarm, V-Tetris e Innsmouth no Yakata, algunos de ellos nunca antes disponibles fuera de Japón.

Cómo funcionarán los nuevos accesorios

Estos nuevos accesorios permiten insertar una Nintendo Switch 2 —o también la Switch de primera generación— en una carcasa inspirada en el hardware original de 1995.

Al hacerlo, el usuario vivirá una experiencia similar a los primeros dispositivos de realidad virtual para smartphones, como Samsung Gear VR o Google Cardboard.

El modelo de plástico replica el soporte y el protector ocular característicos, mientras que la versión de cartón se inspira en proyectos previos de Nintendo como el Labo VR.

Restricciones y barreras para los jugadores

Acceder a los juegos no será sencillo. Además del coste del accesorio y la suscripción anual de $50 USD a Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión, los accesorios solo pueden comprarse si se es miembro del servicio.

Esto suma varias barreras económicas y logísticas. De momento, el lanzamiento está limitado a Estados Unidos y Canadá, y la Switch Lite queda fuera de compatibilidad.

El retorno de la Virtual Boy llega en un momento en que la industria mira de cerca la realidad virtual y aumentada. Basta recordar que la Virtual Boy fue la consola menos vendida de Nintendo, con solo 770,000 unidades y con una mala reputación por generar molestias visuales.

Su relanzamiento no deja de ser significativa: coincide con el 30º aniversario de la máquina original y manifiesta el interés de Nintendo por conservar hasta sus capítulos menos exitosos, facilitando el acceso a títulos que, por décadas, estuvieron fuera del alcance de la mayoría de los jugadores.

Fuente: Nintendo