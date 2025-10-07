Arabia Saudita compra Electronic Arts por $55 mil millones de dólares

Las inversiones de Arabia Saudita en videojuegos

Electronic Arts (EA) ha captado la atención de la industria de los videojuegos tras anunciar un acuerdo de $55 mil millones de dólares para privatizar la compañía.

Entre los inversores destacan el fondo de capital privado Silver Lake, la firma de inversión Affinity Partners y, notablemente, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. Este movimiento representa solo una parte de la ambiciosa estrategia saudí en el sector de los videojuegos y el entretenimiento digital.

En los últimos meses, el PIF ha realizado adquisiciones significativas a través de su subsidiaria Savvy Games Group, incluyendo la compra de Niantic (creadores de Pokémon Go) mediante la editorial Scopely, y la adquisición del Evolution Championship Series (EVO) a través de Qiddiya Investment Company.

¿Por qué Arabia Saudita apuesta por los videojuegos?

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, creado en 1971, está actualmente supervisado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, gobernante de facto del país desde 2015.

Según el Instituto de Fondos Soberanos de Riqueza, el PIF administra activos estimados en $925 mil millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los fondos soberanos más poderosos del mundo.

En 2021, el PIF estableció Savvy Games Group con el objetivo de impulsar la “diversificación económica y transformación social” del reino.

El CEO Brian Ward ha expresado que el grupo está “comprometido con impulsar el crecimiento a largo plazo y la innovación en la industria de los juegos y los e-sports mediante adquisiciones estratégicas, inversiones y empresas comerciales”.

La estrategia no es casual, Arabia Saudita espera que los ingresos de la industria de los videojuegos superen los $300 mil millones de dólares para 2028, según datos del propio PIF.

El país planea convertir su Distrito de E-Sports y gaming de Qiddiya, parte del proyecto de entretenimiento y turismo Qiddiya en Riad, en un centro neurálgico para el gaming que “atraiga a 10 millones de visitantes al año para 2030 e incube a 30 empresas líderes en desarrollo de videojuegos”.

La Estrategia nacional para juegos y e-sports

Este ambicioso plan forma parte de la Estrategia Nacional para Juegos y E-Sports, que pretende incubar 250 empresas, crear decenas de miles de empleos y contribuir con $13.3 mil millones de dólares al PIB del país.

Sin embargo, los videojuegos representan solo un componente de la estrategia de inversión del PIF, que busca diversificar la economía saudí hacia nuevos sectores como el turismo, el entretenimiento y la tecnología.

La economía de Arabia Saudita depende en gran medida de la industria petrolera, que representa aproximadamente el 40% de su PIB. Con la visión puesta en un mundo post-petróleo, el reino está planificando activamente su transición económica hacia sectores más sostenibles y con mayor proyección de futuro.

No obstante, estas inversiones han generado controversia. Críticos las comparan con el “sportswashing” —inversiones en eventos deportivos como el Mundial o la creación de LIV Golf para mejorar la reputación global del país.

Impacto en la industria de los videojuegos

Las inversiones saudíes llegan en un momento crítico para la industria de los videojuegos, que está atravesando una de sus transiciones más ambiciosas y costosas.

El sector está evolucionando desde la rasterización pura hacia nuevas tecnologías de renderizado, requiriendo SSD y apostando cada vez más por modelos basados en suscripción y juegos en la nube.

Estos cambios implican un aumento sustancial en los costos base del desarrollo de videojuegos, un desafío para las audiencias y editores existentes que ya enfrentan limitaciones en su capacidad de gasto tras la pandemia.

El respaldo financiero de inversores con alta liquidez como Arabia Saudita podría facilitar esta transición y acelerar el desarrollo de tecnologías que eventualmente se volverán más accesibles.

Sin embargo, surgen preocupaciones sobre cómo la propiedad saudí podría afectar el contenido de los juegos.

Fuente: TheGuardian