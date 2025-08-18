Crisis de pagos en Steam, PayPal abandona la plataforma como método de pago

La plataforma de videojuegos Steam atraviesa una situación compleja que afecta directamente a miles de jugadores mexicanos y latinoamericanos.

PayPal suspendió sus servicios para transacciones en múltiples divisas, incluyendo el peso mexicano, limitando las opciones de pago en una de las tiendas digitales más utilizadas del mundo.

PayPal suspende soporte para múltiples divisas

Desde principios de julio de 2025, los usuarios mexicanos comenzaron a experimentar problemas al intentar realizar compras en Steam mediante PayPal.

Lo que inicialmente parecía un error técnico resultó ser una decisión deliberada del procesador de pagos, que redujo significativamente la cantidad de monedas aceptadas para transacciones relacionadas con la plataforma de Valve.

Valve confirmó oficialmente que PayPal les notificó que su banco adquirente para transacciones de pago en ciertas divisas suspendería inmediatamente el procesamiento de cualquier transacción relacionada con Steam.

Esta medida afecta todas las compras realizadas con PayPal en monedas que no sean euro, dólar canadiense, libra esterlina, yen japonés, dólar australiano y dólar estadounidense.

El peso mexicano quedó excluido de esta lista restringida, junto con las monedas de la mayoría de países latinoamericanos, dejando a millones de jugadores sin acceso a su método de pago preferido.

Controversia por censura de contenido adulto

Las restricciones de PayPal no ocurrieron en el vacío. Un portavoz de Valve confirmó que la retirada del soporte se debe “al contenido de Steam relacionado con lo que ya comentamos sobre MasterCard“.

Esta declaración hace referencia a la reciente controversia que llevó a Steam a eliminar cientos de juegos con contenido para adultos de su plataforma.

La situación se originó cuando la organización australiana Collective Shout ejerció presión sobre procesadores de pagos como MasterCard, Visa y PayPal para que dejaran de facilitar transacciones relacionadas con juegos que contienen material sexual explícito y violencia sexual.

Esta campaña resultó en que Steam actualizara sus directrices para prohibir “contenido que pueda violar las reglas y estándares establecidos por los procesadores de pago”.

La medida no solo afectó juegos con contenido para adultos, sino también títulos que abordan artísticamente temas sensibles como trauma, generando un debate intenso sobre la censura financiera en la industria del entretenimiento digital.

Impacto en el mercado mexicano

Los efectos de esta restricción son particularmente significativos en México, donde PayPal había sido uno de los métodos de pago más populares para compras en línea. Los jugadores mexicanos ahora enfrentan limitaciones considerables para acceder al vasto catálogo de Steam, que incluye miles de títulos para PC.

La situación se agrava considerando que Steam había expandido sus opciones de pago en Latinoamérica en años recientes, incluyendo métodos locales como pagos en OXXO y otras tiendas de conveniencia.

Sin embargo, la pérdida de PayPal representa un retroceso significativo en la accesibilidad de la plataforma para usuarios que preferían la conveniencia y seguridad de este procesador de pagos.

Alternativas de pago disponibles

Ante esta limitación, Valve recomienda a los usuarios afectados utilizar métodos de pago alternativos. En México, los jugadores pueden recurrir a varias opciones que siguen disponibles:

Las tarjetas de crédito y débito de los principales bancos mexicanos continúan funcionando normalmente en Steam, siempre que tengan habilitado el protocolo 3D Secure para mayor seguridad.

Los bancos como BBVA, Citibanamex, Santander y Scotiabank mantienen compatibilidad con la plataforma.

Búsqueda de soluciones a largo plazo

Valve expresó su intención de restablecer PayPal como opción de pago para las monedas afectadas en el futuro, aunque reconoció que el cronograma es incierto. La compañía también evalúa la implementación de métodos de pago adicionales para atender a los clientes impactados por estas restricciones.

La situación ejemplifica un problema más amplio sobre el poder que ejercen las instituciones financieras en la regulación de contenido digital.

Los bancos adquirentes y procesadores de pago actúan como intermediarios que pueden influir significativamente en qué contenidos están disponibles para los consumidores, planteando interrogantes sobre la autonomía de las plataformas digitales y la libertad de elección de los usuarios.

Fuente: TomsHardware