Por primera vez en casi tres años, la PlayStation 5 finalmente superó en ventas a la Nintendo Switch en los Estados Unidos y ahora se sustenta como la consola más vendida en dicho país, un hito que no sucede desde 2018.

De acuerdo con un reporte publicado por el analista de NDP, Mat Piscatella, se menciona que la PS5 superó a la consola portátil de Nintendo tanto en términos de volumen de unidades como de cantidad de dólares, poniendo fin a una racha de 33 meses del Switch como la consola más vendida en territorio estadounidense.

US NPD HW – September 2021 snaps the remarkable 33 consecutive month streak that Nintendo Switch was the market’s leading platform in hardware unit sales. November 2018 was the last month a platform other than Nintendo Switch led the market in unit sales (PlayStation 4).

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 18, 2021