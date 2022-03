Después de muchos meses de espera Sony finalmente ha presentado su propia apuesta al servicio Game Pass de Xbox, con el cual tratará de competir en este segmento. La apuesta de la compañía nipona lleva por nombre PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium.

Este nuevo servicio de suscripción de juegos combina PS Plus y PlayStation Now en uno solo, pero con tres diferentes niveles. Sin embargo, y quizás algo que seguramente decepcionará a más de un gamer, es que ninguno de los tres planes de este nuevo servicio tendrá juegos de lanzamiento, ni de PlayStation 4 ni tampoco de la consola PlayStation 5.

Se ha confirmado que PlayStation Plus Essential es el plan de suscripción de entrada y es el mismo que la versión actual de PS Plus. En este “paquete” tendrás derecho a dos juegos al mes que se podrán descargar gratis siempre y cuando mantengas la suscripción. Asimismo, habrá descuentos en PSN Store, almacenamiento en la nube, disponibilidad a un extenso catálogo de juegos clásicos de PS4 y acceso a funciones multijugador en línea.

En cuanto al precio, este plan de suscripción se mantiene igual en 10 dólares por mes; 25 dólares por trimestre y 60 dólares al año en los Estados Unidos.

Por otro lado, el plan que se coloca en medio llamado PlayStation Plus Extra ofrece los mismos beneficios que Essential, pero en este caso la biblioteca de juegos asciende hasta los 400 de PS4 y PS5. Esto incluye títulos de PlayStation Studios, así como de estudios y editores de terceros. Sony afirma que un principio los jugadores podrán jugar títulos de gran talla mundial como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal.

All-new PlayStation Plus launches in June with three flexible membership options. First details: https://t.co/2KXcEp7XWs pic.twitter.com/jAU9Do3CfE — PlayStation (@PlayStation) March 29, 2022

Podrás descargar cualquiera de los juegos antes mencionados para jugar sin conexión. La lista se irá actualizando regularmente, por lo que algunos títulos saldrán para dar cabida a otros, es decir, no serán juegos permanentes. Este plan tiene un costo de 15 dólares mensuales; 40 dólares por trimestre y el plan anual tiene un costo de 100 dólares.

Por último, está PlayStation Plus Premium, en este plan de suscripción tendrás todos los beneficios de los dos primeros planes. Con este “paquete” tendrás acceso a otros 340 juegos, incluidos los de PS3 que puedes jugarlos desde la nube.

Pero lo más interesante del plan Premium es que podrás jugar títulos de PS1, PS2 y PSP, desde la nube o para descargar, y habrá pruebas de juego por tiempo limitado. No obstante, los suscriptores Premium podrán jugar los juegos clásicos de las consolas pasadas desde la nube solo en mercados seleccionados, en concreto, solo donde PS Now está disponible actualmente. Esto significa que si tu país no aparece en la lista siguiente no te conviene contratar PS Plus Premium, pues no tendrás acceso al beneficio de jugar los clásicos de PS1, PS2 y PSP:

Estados Unidos

Canadá

Japón

Reino Unido

Francia

Alemania

Bélgica

Países Bajos

Luxemburgo

Austria

Suiza

Irlanda

España

Italia

Portugal

Noruega

Dinamarca

Finlandia

Suecia

Es importante mencionar que la función de juegos en la nube funcionará únicamente en PS4 y PS5, así como en PC, por lo que no habrá opción de hacerlo desde un dispositivo móvil. PlayStation Plus Premium tiene un costo de 18 dólares al mes; 50 dólares por trimestre y 120 dólares al año. Sin duda la apuesta de Sony es bastante cara en comparación con Game Pass.