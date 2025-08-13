Usuarios denuncian a PlayStation ante Profeco por falta de precios en pesos

PlayStation ha vuelto a generar polémica en México debido a la denuncia presentada ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por mantener sus precios en dólares en la tienda digital de PlayStation Network, sin mostrar los costos en pesos ni incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde el inicio de la compra.

Esta práctica, que se remonta a la era de la PS3, ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de los usuarios mexicanos.

Denuncia reciente y contexto histórico

El usuario de Reddit conocido como @magestick1 formalizó la queja el 4 de agosto de 2025, argumentando que dicha política perjudica a los consumidores mexicanos al omitir información clave sobre el precio real en moneda local.

La denuncia señala que PlayStation revela el IVA únicamente al momento del cobro, lo que afecta la transparencia para los usuarios.

Este no es un caso aislado: durante el lanzamiento de la PS5 en 2020, PlayStation invalidó una promoción de descuentos que provocó múltiples denuncias y que todavía, en 2024, mantiene un procedimiento en curso con Profeco.

Por ello, la autoridad mexicana vigila de cerca el cumplimiento de los derechos de los consumidores frente a la empresa.

Comparación con competidores y reacciones en redes

Mientras PlayStation mantiene sus precios en dólares, otros competidores como Xbox y Nintendo han adoptado la práctica de mostrar precios en pesos mexicanos con impuestos incluidos desde el inicio, favoreciendo la claridad para sus usuarios.

Esto ha generado un debate intenso en redes sociales, donde algunos usuarios celebran que Profeco intervenga, esperando mayor regulación y transparencia.

Sin embargo, hay quienes consideran que es poco probable que la situación cambie debido a que las políticas de precios en tiendas digitales dependen de decisiones globales y no sólo de normativas locales.

¿Habrá cambios para la PS Store en México?

Por ahora, PlayStation no ha dado ninguna declaración oficial sobre la denuncia ni sobre posibles modificaciones en su tienda para México.

Mientras Profeco evalúa la queja, la discusión sigue generando expectativas entre los consumidores sobre el respeto a sus derechos y la claridad en los costos de juegos y servicios digitales.

El caso reafirma la necesidad de que las plataformas de videojuegos garanticen transparencia en los precios y cumplan con la legislación vigente para proteger a los consumidores en el mercado digital mexicano.

Fuente: ElFinanciero