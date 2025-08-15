PROFECO exige a PlayStation mostrar precios en pesos tras 100 denuncias ciudadanas

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) notificó oficialmente a Sony Interactive Entertainment el 13 de agosto, exigiéndole que exhiba los precios de su PlayStation Store en pesos mexicanos y con el monto total a pagar, incluyendo el IVA del 16%.

Esta acción surge tras recibir más de 100 denuncias ciudadanas que señalan irregularidades en la exhibición de precios de la tienda digital.

El origen de la controversia

La controversia actual tiene sus raíces en una denuncia inicial presentada por el usuario de Reddit identificado como “magestick1” el 4 de agosto de 2025, quien expuso en el subreddit VideojuegosMX las prácticas comerciales de Sony en México.

Este jugador argumentó que PlayStation Store viola la normativa mexicana al mostrar precios únicamente en dólares estadounidenses y no incluir el IVA hasta el momento del cobro.

En su denuncia formal ante PROFECO, el usuario señaló que “la manera en que la tienda digital de Sony/PlayStation opera en el país afecta los derechos de los consumidores al no exhibir sus precios en moneda nacional y no especificar que los artículos exhibidos en su tienda no incluyen impuestos”.

Las violaciones identificadas por PROFECO

Tras realizar un monitoreo de la PlayStation Store, PROFECO confirmó dos infracciones principales a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC):

Violación al Artículo 34 : Este artículo establece que los precios de productos y servicios deben expresarse en idioma español y en moneda nacional (pesos mexicanos) de manera comprensible y legible. Sony mostraba únicamente precios en dólares estadounidenses.

: Este artículo establece que los precios de productos y servicios deben (pesos mexicanos) de manera comprensible y legible. Sony mostraba únicamente precios en dólares estadounidenses. Violación al Artículo 7 Bis: Esta disposición obliga a los proveedores a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar, incluyendo impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro cargo adicional. PlayStation Store solo revelaba el costo final con IVA al momento del pago, no desde el inicio de la transacción.

La ventaja competitiva de Xbox y Nintendo

Una parte fundamental de la denuncia original destacaba que los competidores directos de Sony sí cumplen con la legislación mexicana. Las tiendas digitales de Xbox y Nintendo exhiben todos sus precios en pesos mexicanos e incluyen los impuestos desde el primer momento.

Para ilustrar esta disparidad, el denunciante comparó el precio del videojuego Helldivers 2: mientras que en la tienda de Xbox la “Edición Superciudadanos” se ofrecía a $999 MXN con todo incluido, en PlayStation Store costaba $59.99 USD, que con el IVA del 16% ascendía a $69.59 USD.

Considerando el tipo de cambio, esto equivalía a aproximadamente $1,305.59 MXN, representando un sobreprecio del 30%.

Una práctica arraigada desde la era PS3

La exhibición de precios en dólares no es nueva para PlayStation en México. Esta práctica se remonta al lanzamiento de PlayStation Store en 2006 con el debut de PlayStation 3.

Desde entonces, Sony ha mantenido esta política en toda Latinoamérica, a diferencia de sus competidores que regionalizaron sus precios.

En mayo de 2020, con la entrada en vigor del impuesto del 16% a servicios digitales, Sony notificó a sus usuarios mexicanos que comenzaría a cobrar el IVA como “cargo adicional” al precio mostrado, más la conversión dólar-peso según el tipo de cambio de cada banco.

Las consecuencias legales para Sony

Si PROFECO confirma las infracciones, Sony podría enfrentar multas significativas calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente:

Por violar los artículos 7 y 7 Bis: de $653 hasta $2,414,759 pesos

Por incumplir el artículo 34: de $411 hasta $1,317,141 pesos

Además de las multas, la empresa estaría obligada a modificar completamente su sistema de exhibición de precios para ajustarse a la legislación mexicana.

La notificación formal entregada a Sony incluye observaciones específicas que la empresa debe atender. De no cumplir, PROFECO advirtió que “darán lugar al inicio de los procedimientos correspondientes por infracciones a la Ley”.

Fuente: PROFECO