Polémica por uso de Pokémon en videos oficiales de deportaciones de ICE

La compañía Pokémon, el comediante Theo Von y la cantante Jess Glynne han rechazado públicamente el uso de sus contenidos en videos oficiales del gobierno de EE.UU. que promueven la política migratoria de deportaciones bajo el mandato de Trump.

Ninguno dio autorización para utilizar sus imágenes, música o voz en esas campañas, generando polémica y respuestas críticas en redes.

El video de ICE con Pokémon: una polémica inesperada

Hace unos días, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un video en TikTok y X (antes Twitter) mostrando detenciones y deportaciones realizadas por agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza.

Lo que provocó indignación fue la integración de la música, el eslogan “Gotta Catch ‘Em All” y escenas del anime de Pokémon—incluyendo imágenes de Ash Ketchum—sin consentimiento de la marca japonesa.

El video finalizaba mostrando tarjetas falsas de Pokémon con las fotos de personas detenidas y los delitos que se les atribuyen, como homicidio, robo y delitos contra menores.

La reacción de Pokémon Company International fue contundente. En un comunicado, aclararon que no participaron en la creación ni permitieron el uso de su propiedad intelectual en ese material.

Oh… MY…. GOD… 🤣 Homeland Security posted this Video depicting ICE agents as Pokémon Catchers… hahahahaha Gotta catch em’ allhttps://t.co/cMtTFYd1G1 pic.twitter.com/Q1H6HO8zY4 — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) September 22, 2025

Figuras públicas contra la apropiación de sus contenidos

No solo Pokémon levantó la voz, el cómico Theo Von, conocido por su podcast “This Past Weekend”, también exigió la eliminación de un video oficial del DHS donde se incorporó un clip suyo diciendo: “Heard you got deported, dude — bye”.

Von reprochó públicamente: “No aprobé que me usaran en esto. Por favor, déjenme fuera de sus videos de deportaciones” y subrayó que sus opiniones sobre migración son mucho más complejas que lo que transmite este tipo de contenido.

Tras su reclamo, el video fue retirado de las cuentas oficiales, pero sigue circulando en redes y cuentas alternativas.

Deportaciones y uso de recursos ajenos en campañas oficiales

La serie de videos forma parte de la campaña migratoria promovida por el gobierno de Trump, que en su segundo mandato puso en marcha el “mayor programa de deportación de criminales en la historia de EE.UU.”.

Las publicaciones oficiales han recurrido recientemente a memes, sonidos populares y material tomado de celebridades y marcas sin autorización, buscando viralidad y mayor impacto en el debate público, pero enfrentándose a la desaprobación de los afectados por la apropiación indebida de sus recursos.

La controversia pone de manifiesto el desafío de los derechos de autor en la era digital, sobre todo ante la tendencia de los organismos públicos por aprovechar contenidos virales o de alto reconocimiento sin el debido permiso.

Fuente: LATimes