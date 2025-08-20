Venciendo a Japón, PERÚ UNITE gana el campeonato mundial de Pokémon Unite

El evento Pokémon World Championships 2025 cerró con un triunfo histórico para Latinoamérica. El equipo peruano PERÚ UNITE se coronó campeón mundial de Pokémon UNITE, marcando un antes y un después para la región y sus jugadores

Una final que unió a toda Latinoamérica

El último día del campeonato reunió a los mejores equipos del mundo, pero la final tuvo un sabor muy especial para Latinoamérica. PERÚ UNITE tuvo que enfrentarse a ZETA DIVISION, el equipo japonés considerado favorito.

Aunque ZETA DIVISION dominó la primera partida con facilidad, la reacción peruana fue inmediata y contundente. Gracias a una actuación destacada de su jugador Anemo con Leafon, PERÚ UNITE igualó rápidamente el marcador y mantuvo el control en el resto del encuentro.

La estrategia peruana, con dominio en los pasillos y un acertado control de Rayquaza, fue clave para mantener la ventaja hasta el final con un marcador definitivo de 3-1.

El camino de PERÚ UNITE hacia la final

El éxito de PERÚ UNITE no fue casualidad. En la fase de grupos, el equipo peruano tuvo un inicio irregular, quedando segundo en el Grupo B tras resultados de 1-1 y 2-2. Sin embargo, fue en los playoffs donde demostraron carácter y estrategia.

Vencieron 2-1 a STMN Esports de México en octavos de final, dominaron 2-0 a Aegis Flames en cuartos, y en semifinales protagonizaron un duelo cerrado contra Luminosity, otro de los equipos favoritos del torneo, ganando 3-2 para asegurar su pase a la gran final.

Los protagonistas del triunfo peruano

El equipo conformado por Anemo, Draken N04, KHEA, Tempo y Zynuz se llevó la gloria. Además del trofeo en forma de Pikachu, recibieron un premio de $100,000 dólares como reconocimiento a su esfuerzo y dominio en la competencia.

Para ellos, este título representa no solo un logro personal, sino un símbolo del potencial latinoamericano en el competitivo mundo de los MOBA y los eSports.

La victoria de PERÚ UNITE en Pokémon World Championships 2025 es un momento disruptivo para la región. Este triunfo abre nuevas oportunidades para equipos de Latinoamérica y eleva el nivel competitivo general.