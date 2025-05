Preventa oficial del Switch 2, dónde y cómo comprarlo en México

La espera ha terminado: las preventas del Nintendo Switch 2 ya están disponibles en México. Aunque muchos optarán por Amazon, existen varias tiendas confiables donde puedes asegurar tu consola antes del lanzamiento oficial.

A continuación, te presentamos las mejores opciones, métodos de pago y consejos para adquirir tu Nintendo Switch 2 sin depender de un solo distribuidor.

Gameplanet: Preventas con meses sin intereses

Gameplanet, una de las tiendas de videojuegos más populares en México, ya tiene disponibles las preventas del Nintendo Switch 2 en sus dos versiones:

– Consola estándar: $13,599 MXN

– Bundle con Mario Kart World: $14,899 MXN

Lo interesante es que, aunque el pago debe ser de contado al momento de la preorden, ofrecen hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Además, también tienen accesorios y juegos en preventa bajo las mismas condiciones.

Sanborns y Elektra: Flexibilidad de pago

En Sanborns, puedes apartar tu Nintendo Switch 2 con un depósito inicial, incluso si no tienes tarjeta de crédito. Además, dependiendo de tu banco, podrás acceder a meses sin intereses. La tienda también ofrece juegos y accesorios en preventa.

Elektra ya tiene disponible la preventa oficial, con dos opciones de financiamiento:

– Pago de contado o meses sin intereses (hasta 6 meses).

– Préstamo a pagos semanales:

– Switch 2 estándar: 154 pagos de $181 MXN (total: $27,874 MXN).

– Bundle con Mario Kart World: 154 pagos de $200 MXN (total: $30,800 MXN).

⚠️ Importante: Los pagos semanales elevan considerablemente el costo final, por lo que conviene más pagar de contado o usar meses sin intereses.

Coppel y Liverpool: Otras alternativas

En Coppel, puedes adquirir el Switch 2 bajo estas condiciones:

– Versión estándar: $760 MXN quincenales x 12 meses (total: $18,223 MXN).

– Bundle con Mario Kart World: $833 MXN quincenales x 12 meses (total: $19,965 MXN).

Actualmente, Liverpool tiene problemas de stock en su tienda en línea, pero se espera que restablezcan las preventas pronto. Mientras tanto, algunos juegos como Mario Kart World y The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 Edition siguen disponibles para preordenar.

¿Dónde conviene preordenar el Nintendo Switch 2?

Si buscas la mejor opción para asegurar tu Nintendo Switch 2 en México, considera lo siguiente:

✅ Gameplanet es ideal si buscas meses sin intereses.

✅ Sanborns permite apartar con depósito inicial.

✅ Elektra y Coppel ofrecen financiamiento, pero con costos más altos a largo plazo.

El lanzamiento oficial será el 5 de junio, así que no esperes a que se agoten las unidades. ¿Ya decidiste dónde comprarás tu Switch 2?