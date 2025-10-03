Prime Gaming ahora es parte de Amazon Luna, conoce los cambios

Después de varios años funcionando discretamente, el servicio de streaming de juegos de Amazon, Luna, está recibiendo novedades importantes.

Además de mantener su biblioteca rotativa de juegos gratuitos para usuarios Prime, la plataforma ampliará su oferta con un nuevo conjunto llamado GameNight, que apuesta por juegos sociales y de fiesta para disfrutar con amigos desde un smartphone.

GameNight: juegos sociales sin complicaciones

La novedad principal es GameNight, una colección con más de 25 juegos multiplayer, que incluye adaptaciones de clásicos como Angry Birds, Exploding Kittens o Ticket to Ride.

También hay títulos originales creados por Amazon, destacando por ejemplo Courtroom Chaos protagonizado por Snoop Dogg.

El funcionamiento es sencillo: se carga el juego en Luna, los jugadores escanean un código QR en pantalla y usan sus teléfonos como controles, lo que elimina la necesidad de ser expertos en controles tradicionales.

Este formato facilita la participación de quienes no están familiarizados con mandos o que no han explorado Luna antes, haciendo el acceso más intuitivo y social.

Ampliación del catálogo con títulos de alto perfil

Para los jugadores que prefieren una experiencia más convencional, Amazon prepara la llegada de juegos importantes como Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II, y Dave the Diver.

Estos títulos requerirán un controlador compatible, ya sea el propio Luna Controller de Amazon o un control Bluetooth conectado a la app.

Como antes, quienes tengan suscripciones adicionales podrán acceder a más juegos, ampliando la variedad disponible.

Integración de Prime Gaming en Amazon Luna

Amazon no sólo está incorporando nuevos juegos, sino que también está fusionando su marca Prime Gaming dentro de Luna.

Prime Gaming, que inicialmente se llamaba Twitch Prime, ofrecía ventajas como emotes exclusivos, suscripciones gratuitas y juegos para PC cada mes. Aunque Prime Gaming está siendo retirado como marca independiente, sus beneficios se mantendrán.

Los juegos gratuitos que se reclamen estarán accesibles dentro de Luna Standard, incluso en regiones donde el streaming de videojuegos todavía no está disponible.

Un paso estratégico hacia el futuro del gaming en Amazon

Esta integración y expansión sugieren que Amazon está apostando por Luna como su proyecto principal en videojuegos.

Aunque su biblioteca aún no iguala la variedad de Xbox Cloud Gaming y su compromiso con el streaming no es tan fuerte como el de Microsoft, ampliar las opciones de juego y facilitar la accesibilidad parece ser un movimiento para ganar terreno.

Así, Amazon no sólo busca ofrecer un servicio para jugadores habituales, sino también acercar el gaming a usuarios casuales y sociales de forma sencilla y accesible.

Fuente: Azat