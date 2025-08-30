Restricciones de PayPal afectan a creador de juegos para adultos en Steam

Un programador de un juego para Steam con contenido adulto está en medio de una disputa con PayPal. El procesador de pagos supuestamente retiene 80,000 libras, argumentando que el título viola sus términos de servicio.

En los últimos años, PayPal y otros métodos de pago, como las tarjetas de crédito, han impuesto restricciones crecientes a los mercados que venden juegos con temas para adultos, dificultando el acceso a estos títulos.

Contexto de la retención de fondos y el caso específico

El programador identificado como Fit-Commercial-5681 se dirigió a la comunidad de Legal Advice UK en Reddit tras notar que PayPal había congelado los fondos. Cuando el desarrollador contactó a PayPal, la compañía solicitó un enlace al juego en Steam.

Al confirmar que el proyecto tenía contenido para adultos, PayPal se negó a liberar el dinero.

Fit-Commercial-5681 argumenta que esos fondos no provienen directamente de las ventas del juego, sino que PayPal se utiliza para que la empresa recompense al programador.

Además, afirma que el juego no infringe leyes del Reino Unido y tiene como tema principal la infidelidad en las relaciones.

Impacto financiero y recomendaciones legales

La situación se agrava pues el programador tiene una deuda considerable con HMRC, la autoridad fiscal del Reino Unido, y necesita esos £80,000 para cubrir sus obligaciones.

Mientras miembros del grupo de asesoría legal sugieren que PayPal no puede retener esos fondos indefinidamente, le han recomendado a este programador buscar asesoría jurídica cuanto antes para resolver el caso.

Aunque PayPal parezca una opción complicada, el programador ya exploró otras alternativas sin éxito. Actualmente, pocas pasarelas de pago aceptan trabajar con contenido para adultos, ya sean juegos, películas o arte.

Esto representa un reto para Valve, dado que la mayoría de los usuarios de Steam en varios países ya no pueden usar PayPal para sus compras.

Controversias y presiones externas

Algunos jugadores atribuyen estas restricciones a grupos activistas como Australian Collective Shout, que busca eliminar títulos que consideran que representan abuso o contenido inapropiado hacia mujeres y niñas.

Sin embargo, hay voces críticas que opinan que estas medidas están motivadas más por posturas morales que por delitos realmente “glorificados” en los juegos.

Por si fuera poco, la nueva Ley de Seguridad en Línea (Online Safety Act) impone responsabilidades estrictas a desarrolladores y plataformas para proteger a menores.

Aunque esta regulación busca proteger a los niños, también genera incertidumbre en jugadores adultos al momento de compartir información privada para comprar juegos con contenido delicado.

La salida de PayPal como método de pago en muchas regiones ha obligado a Steam a sugerir otras opciones, no obstante, millones de usuarios en países como México y Brasil se ven afectados, lo que limita la experiencia y acceso a títulos, especialmente los que involucran contenido para adultos.