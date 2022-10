Con una gran variedad de productos de Xbox disponibles esta temporada de Holiday y durante todo el año, Xbox da a conocer los mejores regalos de entretenimiento de la temporada, incluido Xbox Game Pass, Xbox All Access, Xbox Series S y más.

Xbox Series S

La consola Xbox Series S combina de maravilla con Xbox Game Pass Ultimate —una suscripción que te da acceso a cientos de juegos de alta calidad, incluidos nuevos lanzamientos de Xbox Game Studios, disponibles el mismo día de su lanzamiento—. Si aún no lo conoces, prueba Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass por un increíble precio durante tu primer mes. Siempre hay algo nuevo para jugar.

Xbox Series X

La consola de Xbox más rápida y potente jamás creada. Establece un nuevo estándar de potencia, velocidad y rendimiento, brindando un nivel de fidelidad e inmersión sin precedentes. En comparación con la generación anterior, Xbox Series X representa un equilibrio superior de potencia y velocidad en el diseño de la consola, avanzando en todos los frentes tecnológicos para ofrecer mundos sorprendentes, dinámicos y animados, así como para minimizar cualquier contratiempo que pueda sacarte de la experiencia.

Xbox All Access

Xbox All Access te da acceso a la próxima generación de videojuegos. ¡Elige entre una nueva consola Xbox y dos años de Xbox Game Pass Ultimate (es decir, acceso instantáneo a una biblioteca de cientos de títulos sin costo adicional)! Con increíbles planes mensuales durante 24 meses, Xbox All Access no tiene costos iniciales y está disponible a través de tus tiendas favoritas.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate es la mejor manera de descubrir y jugar nuevos títulos en tu consola Xbox, Windows PC, televisores Smart TV Samsung 2022 y dispositivos móviles. Con cientos de títulos y una gran variedad de títulos incluidos en la biblioteca, hay juegos para todas las personas. Esta temporada de Holiday, los miembros nuevos podrán disfrutar de su primer mes de Xbox Game Pass Ultimate a un increíble precio.