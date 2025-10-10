Tiendas Samsung se transforman en Poképaradas oficiales de Pokémon GO

Samsung y Pokémon GO establecieron una alianza estratégica que transforma tiendas físicas en puntos de encuentro para entrenadores en toda América Latina.

Esta colaboración introduce nuevas Poképaradas y Gimnasios oficiales en ubicaciones seleccionadas, además de beneficios exclusivos para quienes adquieran el Galaxy S25 FE.

Tiendas Samsung convertidas en Poképaradas oficiales

La activación principal convierte establecimientos Samsung en Poképaradas y Gimnasios dentro del juego móvil. Los entrenadores que visiten estas ubicaciones físicas podrán interactuar con el videojuego en tiempo real, recolectando objetos y participando en batallas.

Esta estrategia integra el espacio físico con la experiencia digital, aprovechando la mecánica de realidad aumentada que caracteriza a Pokémon GO.

La implementación se extiende por diferentes países latinoamericanos con fechas escalonadas.

México, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Uruguay iniciaron el 3 de octubre. Perú comenzó el 6 de octubre, mientras que Argentina arranca el 10 de octubre. Chile, Colombia y Bolivia se sumarán el 17 de octubre.

Cupones exclusivos en Galaxy Store

Los visitantes a tiendas Samsung reciben códigos canjeables por dos dólares en la Galaxy Store, aplicables a contenido de Pokémon GO.

Estos cupones permiten adquirir Pokémonedas, la moneda virtual del juego que se utiliza para comprar objetos, entradas a eventos especiales y elementos de personalización para avatares.

La promoción cuenta con disponibilidad limitada y sujeta a condiciones específicas de cada tienda local. Los entrenadores deben verificar la participación de su establecimiento Samsung más cercano.

Beneficios especiales para compradores del Galaxy S25 FE

Quienes adquieran el Galaxy S25 FE durante el periodo promocional obtienen un cupón especial valorado en diez dólares americanos para Galaxy Store. Este incentivo quintuplica el valor del cupón básico y se acompaña de una postal física coleccionable.

El dispositivo presenta especificaciones orientadas al gaming móvil. Incorpora procesador Exynos 2400 de 4 nanómetros, 8 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de hasta 512 GB.

Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz optimiza la experiencia visual. La batería de 4,900 mAh soporta carga rápida de 45W, igualando la potencia de los modelos Galaxy S25+ y Galaxy S25 Ultra.

Activación especial en Brasil Game Show 2025

Samsung instalará un espacio temático de Pokémon GO en su stand durante el Brasil Game Show 2025, se celebrará del 9 al 12 de octubre en el Distrito Anhembi de São Paulo.

Los asistentes que se conecten al juego desde esta ubicación recibirán una Investigación temporal y bonificaciones exclusivas.

Las recompensas incluirán encuentros con Pokémon con gorros de fiesta como Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu y Eevee. También se activará una mayor variedad de criaturas atraídas por Módulos Cebo, doble probabilidad de ayuda del compañero en capturas y calcomanías con Ditto.

Brasil Game Show es la convención de videojuegos más grande de Brasil y una de las principales de Latinoamérica, desde 2009 reúne a cientos de miles de entusiastas del gaming.

