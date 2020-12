A través de un comunicado oficial, Sony Interactive Entertainment ha anunciado que eliminará el juego Cyberpunk 2077 de CD Project Red de la PlayStation Store online. Asimismo, también dio a conocer que ofrecerá reembolsos completos a los usuarios que compraron el juego.

De hecho, Sony ha publicado un sitio web dedicado donde los clientes pueden registrarse para enviar su solicitud de reembolso. Una vez que se confirme que realmente compraste el juego en la PS Store, deberías obtener el reembolso completo. Sin embargo, se dice que por el momento es bastante difícil obtener tu dinero de vuelta en el menor tiempo posible debido a la alta demanda de solicitudes.

Los problemas de Cyberpunk 2077 comenzaron desde el día de su lanzamiento el pasado 10 de diciembre. Los usuarios se quejaron de problemas excesivos en varias plataformas, pero sobre todo en las consolas. Los propietarios de PlayStation y Xbox se enfrentaron a un rendimiento deficiente, con velocidades de fotogramas que a menudo se sumergen por debajo de 30 e incluso llegan hasta los 20 fps.

Por otro lado, el rendimiento es particularmente pobre en consolas como PS4 y Xbox One S, aunque la PS4 Pro y Xbox One X no se quedan fuera de la lista. El juego presentó múltiples fallas, por lo que la experiencia no es la mejor, y Sony dio esta alternativa a sus jugadores.

Con información de Sony