Un reciente informe reveló que Google estaba planeando un cambio de enfoque para los consumidores y su plataforma Stadia, donde se había dicho que el servicio de juegos en la nube de la compañía podría desaparecer pronto.

No obstante, Google finalmente se pronunció al respecto y confirmó que Stadia está más vivo que nunca e incluso ha prometido a los jugadores que todavía hay un gran futuro por delante para este servicio de transmisión que compite principalmente con xCloud de Xbox.

La postura de los chicos de Mountain View se da después de que Business Insider informó que Google ha cambiado su enfoque y esfuerzos de Stadia, donde cambiará de nombre a Stadia Stream y solo sería comercializado para empresas.

Esto no sería un movimiento nada descabellado, pues el servicio de juegos en la nube de la empresa no está presentando el recibimiento esperado. Además, solo el 20% de los esfuerzos de juego en la nube de Google se están gastando en el lado de los jugadores del servicio.

If you hear one thing, hear this: The Stadia team is working really hard on a great future for Stadia and cloud gaming.

We hope you agree, and we know the proof is in the playing.

— Stadia ??? (@GoogleStadia) February 5, 2022