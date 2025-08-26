Adiós a Sudachi, una de las mejores opciones de emuladores de Switch

El desarrollo de Sudachi, el emulador más antiguo y popular de Nintendo Switch aún en activo, ha llegado a su fin según el anuncio de su único desarrollador, Jarrod Norwell.

La comunidad de la emulación pierde así una de sus opciones más completas y con mayor trayectoria, ya que Sudachi había logrado sortear varias dificultades, incluso tras el cierre de Yuzu y la presión ejercida mediante notificaciones DMCA.

Sudachi: Un pilar en la emulación de Nintendo Switch

Desde sus inicios, Sudachi se posicionó como una de las opciones preferidas para los entusiastas de la emulación.

Su constante desarrollo y la dedicación de Norwell se reflejaban en actualizaciones frecuentes, que solucionaban errores y mejoraban el rendimiento del emulador.

En la última actualización, implementada el 2 de julio de 2025, Sudachi incorporó nuevas funciones de misión y resolvió varios problemas de compilación, demostrando su compromiso con la calidad.

Razones detrás del cierre de Sudachi

La decisión de Norwell de detener el desarrollo de Sudachi no fue sorpresiva para quienes seguían de cerca la evolución del proyecto.

En 2024, el desarrollador ya había anticipado una posible pausa indefinida due a “un ambiente muy inseguro y desagradable” en la escena de emulación de la Nintendo Switch.

Esta situación se agravó cuando, tras el cierre de Yuzu, Sudachi fue uno de los emuladores que recibió notificaciones DMCA ( Ley de Derechos de Autor ). Como resultado, el proyecto tuvo que trasladarse a servidores privados tras el cierre de su repositorio en GitHub y su servidor de Discord.

El futuro de Jarrod Norwell: Folium, la apuesta por iOS

Norwell explicó que la decisión de dejar de lado el desarrollo de Sudachi se debe a la necesidad de concentrarse en su nuevo proyecto: Folium.

Este nuevo emulador está diseñado para ser una aplicación multiplataforma enfocada en iOS, lo que representa un nuevo desafío y oportunidad para el desarrollador.

La transición de Sudachi a Folium refuerza la tendencia de migrar proyectos a entornos menos conflictivos con las políticas de Nintendo y los riesgos legales actuales.

Alternativas en emulación de Nintendo Switch

Aunque el futuro de Sudachi es incierto, la comunidad no queda desamparada. El propio Norwell recomendó Eden, una bifurcación (fork) de Sudachi, por ofrecer “cambios reales y significativos”.

Esta alternativa continúa el legado de mejoras y aportes genuinos al entorno de emulación de la Switch, dándole a la comunidad una opción confiable para seguir disfrutando de títulos de Nintendo en diferentes plataformas.

El cese del desarrollo de Sudachi marca el cierre de un ciclo relevante para la emulación de la Nintendo Switch en dispositivos distintos a la consola original.

Fuente: AndroidAuthority