Nintendo ha anunciado oficialmente que su servicio eShop en la consola Wii U y la consola portátil 3DS cierra permanentemente. La tienda electrónica permanecerá activa en estos dispositivos hasta fines de marzo de 2023, posteriormente a esta fecha los jugadores ya no podrán comprar juegos ni descargar aplicaciones y servicios de la tienda.

Es importante mencionar que, después del cierre, los usuarios aún podrán volver a descargar juegos y DLC que ya habían comprado anteriormente, así como jugar en línea y descargar actualizaciones de software.

As of late March 2023, it will no longer be possible to make Nintendo eShop purchases for the Wii U and the Nintendo 3DS family of systems.

More info: https://t.co/uGoxCcDZ70

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 16, 2022