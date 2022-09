Si bien los videojuegos están presentes en nuestra sociedad desde hace años y tienen una larga trayectoria como uno de los núcleos principales del ocio digital, cabe señalar que los avances tecnológicos que han tenido como epicentro al celular han provocado un cambio de tendencia sobre el entorno en el que se disfruta de estos entretenimientos.

Las nuevas redes de datos móviles, así como unas mejores pantallas y procesadores han propiciado que los dispositivos móviles sean una opción cada vez más elegida por los “gamers”, en detrimento de las consolas o los computadores. Además, muchos usuarios que antes no hubiesen empezado a jugar en estos dispositivos “clásicos”, sí lo están haciendo en esta herramienta que siempre se encuentra a mano.

Desde hace algún tiempo, además, se ha consolidado un fenómeno que se conoce como los eSports, que no son otra cosa que una versión profesionalizada y competitiva de estos videojuegos que mayor éxito tienen entre los “gamers”. Es decir, unos eventos en forma de campeonatos o torneos donde los aficionados ven jugar a las grandes estrellas de esta disciplina. Los deportes electrónicos, hoy, se han mostrado como un verdadero acontecimiento que puede aglutinar audiencias que ya se encuentran en torno a los 500 millones de espectadores internacionales al año; y con unas previsiones de crecimiento que es difícil ver en otros espectáculos deportivos.

Como los eSports no son ajenos, lógicamente, a los gustos y conductas de sus aficionados, están mostrando una cierta tendencia a adaptarse a unos gustos cada vez más cercanos a los títulos diseñados para celular. La mejor de las pruebas de cómo los espectadores empujan cada vez más a este campo son los datos de audiencia de los torneos del año pasado. El “Free Fire World Series Singapore 2021” derrotó a sus competidores con una punta de audiencia de casi 5,5 millones de espectadores, siendo el acontecimiento más seguido en estos parámetros de los deportes electrónicos de la pasada temporada, con la particularidad de que Free Fire es un juego diseñado para celular.

Si bien el “todopoderoso” LOL está segundo en esta clasificación, el tercer y cuarto puesto son, de nuevo, para un juego de dispositivo móvil, el Mobile Legends: Bang Bang. Después vendrían otros juegos míticos de dispositivos “clásicos”, como son CS:GO y Dota 2, con sus “PGL Major Stockholm” y “The International 2021”, respectivamente. Pero, tras este respiro, llega de nuevo el Mobile Legends: Bang Bang. Como se puede observar, los gustos de los seguidores están marcando cuál es, definitivamente, el rumbo a seguir.

Tal vez uno de los signos más claros de esta transición fue la decisión de Riot Games de lanzar la versión para celular de su juego estrella: el League of Legends, para muchos, el máximo exponente de los eSports tanto en materia de espectadores como de seguimiento de los torneos, con variables como las apuestas realizadas para eventos de LOL o los comentarios en redes sociales. Riot creó League of Legends: Wild Rift para adentrase en el mundo de los dispositivos móviles, vista la tendencia de los seguidores a escoger, cada vez más, este entorno para los campeonatos. Por supuesto, la desarrolladora no ha dejado de lado a su versión clásica, que sigue siendo un juego obligado en los principales acontecimientos de los eSports, como el GAMERGY México 2022, del que te hablamos recientemente.

Por lo que parece, la decisión de Riot ya no tiene marcha atrás y estaría preparando el lanzamiento de otro de sus grandes clásicos también para celular. En este caso se trataría del “shooter” Valorant, que según algunas informaciones, podría salir en esta versión a finales de este año o a principios del siguiente. Valorant seguiría, así, los pasos de una de las grandes sagas de juegos de disparos en primera persona, el Call of Duty, que sacó a finales de 2019 su Call of Duty Mobile, con un éxito enorme que podemos intuir por sus más de 650 millones de descargas que había conseguido ya hace unos tres meses. Y la cuenta sigue. Además, COD es un producto de Activision, que fue recientemente adquirida por Microsoft por una ingente cantidad de dinero; y está claro que la empresa fundada por Bill Gates no hace las cosas al azar. El hecho de ser los desarrolladores de otro de los grandes éxitos para dispositivo móvil, el Candy Crush, tal vez tenga algo que ver en esta decisión.