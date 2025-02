Warner Bros. cancela videojuego de Wonder Woman y cierra tres estudios de desarrollo

Warner Bros. Discovery está implementando cambios significativos en su división de videojuegos, la cual ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años.

Según un informe de Bloomberg, la compañía ha decidido cancelar el esperado juego de Wonder Woman, anunciado en 2021, y cerrar tres de sus estudios de desarrollo: Monolith Productions (responsable de Wonder Woman), Player First Games (creadores de MultiVersus) y Warner Bros. Games San Diego.

Decisiones difíciles para enfocarse en franquicias clave

En un comunicado enviado a Kotaku, Warner Bros. Discovery explicó que estas decisiones forman parte de una reestructuración estratégica.

“Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles para alinear nuestros estudios de desarrollo e inversiones en torno a la creación de los mejores juegos posibles con nuestras franquicias clave: Harry Potter, Mortal Kombat, DC y Game of Thrones”, señaló la compañía. Además, destacó que el cierre de los estudios no refleja la calidad del talento de sus equipos, sino un cambio en la dirección estratégica del negocio.

Respecto a la cancelación del juego de Wonder Woman, la empresa afirmó: “Nuestra esperanza era ofrecer a los jugadores y fans una experiencia de la más alta calidad con este icónico personaje, pero lamentablemente esto ya no es posible dentro de nuestras prioridades estratégicas”.

Este movimiento representa un golpe duro, especialmente para Monolith Productions, un estudio con una larga trayectoria en la creación de experiencias épicas para los fans con juegos como Middle-earth: Shadows of War o F.E.A.R.

El futuro de Warner Bros. Discovery en la industria de los videojuegos

A pesar de estos cierres, Warner Bros. Discovery asegura que sigue comprometida con la producción de juegos de alta calidad.

“Estamos enfocados y emocionados por volver a crear juegos excepcionales para nuestros apasionados fans, desarrollados por nuestros estudios de clase mundial, y recuperar la rentabilidad y el crecimiento de nuestro negocio de videojuegos para 2025 y más allá”, indicó la compañía en su comunicado.

Estas cancelaciones y cierres representan otro capítulo difícil para Warner Bros. Discovery en el ámbito de los videojuegos. Recientemente, Player First Games anunció que MultiVersus será retirado de circulación, poniendo fin a un desarrollo marcado por una larga pausa y un relanzamiento fallido.

Por otro lado, Suicide Squad: Kill the Justice League fue un fracaso comercial, recibiendo su última temporada de contenido menos de un año después de su lanzamiento. Según un informe previo de Bloomberg, la división de videojuegos de Warner Bros. registró pérdidas de $300 millones de dólares el año pasado.

Pero no todo son malas noticias. Hogwarts Legacy, lanzado en 2023, ha sido un éxito rotundo para la compañía. Actualmente, se rumorea que Warner Bros. está trabajando en una edición definitiva del juego, la cual incluirá contenido adicional para mantener el interés de los fans.

Fuente: Bloomberg