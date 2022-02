Wordle es un juego que se volvió muy popular en el último mes, pues su dinámica básica de adivinar una palabra formada por cinco letras, seis intentos y cada suposición incorrecta ofrece nuevas pistas sobre la respuesta correcta utilizando un sistema de bloques codificados por colores, agrado al mundo desde sus inicios.

Lo que lo hace único es que solo se puede jugar una vez al día, y la palabra a adivinar es la misma para todo el mundo. Las letras amarillas son correctas, pero están en el lugar equivocado, mientras que las letras verdes son correctas y los espacios grises indican la letra incorrecta.

Pues bien, tanto ha sido el éxito mundial de Wordle que el juego ha sido adquirido oficialmente por el The New York Times, fue comprado por un precio no revelado, pero que es una suma millonaria. El acuerdo se anunció este lunes, diciendo que a pesar de que el juego cambia de dueño este seguirá siendo gratuito y que no se realizarán cambios en su jugabilidad.

Wordle fue creado por Josh Wardle, un ingeniero de software en Brooklyn, apenas el pasado octubre de 2021. No lo hizo por trabajo, sino que desarrolló el juego para su esposa, para que ella no estuviera aburrida, y que mejor manera que un juego de palabras sencillo y entretenido, pero en ocasiones difícil.

Este mini juego web ha crecido aceleradamente en popularidad. Es importante mencionar que solo 90 personas lo jugaron el 1 de noviembre del año pasado, pero un par de meses después millones de personas ya lo jugaban mundialmente. Wordle se juega desde la web, es decir, no tiene ni tendrá una aplicación dedicada, lo que lo hace más accesible para todos.