Microsoft ha oficializado el lanzamiento de Xbox All Access en México, un nuevo método para adquirir una consola de última generación Xbox Series X|S y dos años de Game Pass Ultimate por un pago mensual durante 24 meses.

Los usuarios podrán adquirir la nueva consola de Xbox de manera sencilla, sin costo inicial, en el cual podrás escoger entre la Series X o Series S, y así tener acceso a los más de 100 juegos del catálogo de Xbox Game Pass Ultimate, tanto en consola, PC y xCloud, por un pago mensual durante dos años. Sin duda una oferta comercial muy atractiva para aquellos usuarios que no tienen la posibilidad de desembolsar el costo de la consola en una sola exhibición.

Xbox All Access de momento estará disponible únicamente en tiendas en línea de Liverpool, Walmart y Sam’s Club, y por ahora este servicio no se podrá adquirir en tiendas físicas, solo en línea, por el momento. Uno de los requisitos indispensables para aprovechar lo nuevo de Xbox es que debes contar con una tarjeta de crédito, de lo contrario no podrás adquirir la oferta.

Precios de Xbox All Access en México

Xbox Series S: 583.10 pesos por 24 meses

Xbox Series X: 812.30 pesos por 24 meses

Una vez que hayas adquirido Xbox All Access tendrás a tu disposición juegos de última generación como Halo Infinite, Psychonauts 2 y Forza Horizon 5. México se une a otros 17 países donde este servicio o método para adquirir una de las nuevas consolas de Xbox ya está disponible.