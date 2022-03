Muchos jugadores tienen algunas dudas sobre que juegos de Xbox pueden ejecutar en la consola portátil Steam Deck, hay que aclarar que son muy pocos los títulos compatibles, pero que en un futuro se irán añadiendo muchos más.

Para no desinformar, Xbox ha confirmado cuales de sus juegos first-party funcionarán con la Steam Deck, pero también dio a conocer aquellos que no ofrecerán una experiencia completa, así como también los que por nada no son compatibles.

Juegos de Xbox compatibles con Steam Deck

Deathloop

Psychonauts 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

The Evil Within

Prey

Fallout Shelter

Battletoads

Max: The Curse of Brotherhood

En la siguiente lista se muestran los juegos que son jugables, pero con algunos fallos debido a que no son compatibles oficialmente:

Sea of Thieves

Fallout 4

Forza Horizon 5

Forza Horizon 4

Quantum Break

State of Decay

Ahora, está lista aparecen los juegos de Xbox que no son compatibles con Steam Deck:

Gears 5

Halo Master Chief Collection

Halo Infinite

Microsoft Flight Simulator X

Microsoft y Xbox están trabajando a marchas forzadas en las actualizaciones para que sus juegos se puedan jugar en la nueva consola portátil Steam Deck y así los usuarios puedan tener una experiencia completa.