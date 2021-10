Amazfit estrena nueva imagen con un logotipo más moderno, pero sin el color amarillento que tanto lo caracterizó desde su fundación. Zepp Health, la compañía que está detrás de la marca, tiene un evento programado para la próxima semana, donde se confirma se lanzarán nuevos productos, entre ellos el GTR 3 y GTS 3.

Sin embargo, con el anuncio de sus nuevos relojes inteligentes llegará un nuevo logotipo de la marca. Es importante mencionar que el logotipo actual de la marca está escrito en mayúsculas y en una fuente blanca, y encima del texto hay un logotipo amarillo redondo.

A brand-new Amazfit will be launched very soon. Which color would you like to see in our new logo? Tell us your favorite in the comments! #Amazfit #UpYourGame pic.twitter.com/GIadF8YmEQ

— Amazfit (@AmazfitGlobal) October 5, 2021