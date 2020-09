Apple es el líder en el segmento de los relojes inteligentes, sin embargo, hasta la opción más económica, es bastante cara..tal vez para motivar las ventas en primeros usuarios o buscar atraer a los que usan Android, lanzaría una más económica que se llamaría Watch SE.

Ya está prácticamente confirmado el lanzamiento del Apple Watch Series 6, en su versión regular y una Pro, pero para completar la gama se presentaría al Watch SE, aunque se rumorea que este es de hecho…. el Watch 6.

Lo que hace dudar de que sea cierto, es que en un reporte de Bloomberg se habla de que este modelo viene en medidas de 40mm y 44 mm, cada uno en opciones GPS y LTE, pero un diseño antiguo para reducir precios.

No solo esto, sino que el Watch SE no tendría todas las características que lo harían más caro, como el electrocardiograma, es por eso que se cree que emplearía un diseño basado en el Apple Watch 4, que carece de la función Always on Display y usaría un chip M9. Estamos a días a conocer si es verdad.

Con información de Gizchina