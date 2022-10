El nuevo Nivel de recuperación diaria en Fitbit Premium puede ayudarte a comprender si tu cuerpo se encuentra realmente listo para un entrenamiento desafiante o si necesitas más tiempo para descansar.

Cuando se trata de ejercicio, es más fácil asumir que más es mejor. ¿Pero eso es realmente bueno? No todo el tiempo. “Hay un punto de rendimientos decrecientes en el que hacer más ejercicio no generará más beneficios, por lo que a veces hacer menos es mejor”, comenta Pete McCall, fisiólogo del ejercicio y autor de Ageless Intensity: High Intensity Workouts to Slow the Aging Process.

De hecho, los fisiólogos del ejercicio y los psicólogos deportivos descubren cada vez más que tomarse un día libre puede hacer muchas cosas buenas para tu cuerpo y tu psique.

Sentir que necesitas ir al gimnasio o a la pista todos los días tiene otra desventaja: el estrés psicológico. Hay una diferencia entre decirte a ti mismo “Tengo que hacer mi carrera y quiero hacer mi carrera’”, menciona Greg Dale, PhD, director del programa de psicología y liderazgo deportivo de la Universidad de Duke.

Ese descanso mental puede tener otras ventajas. Según un estudio, los atletas recreativos que tenían menos probabilidades de pensar en hacer ejercicio cuando se encontraban fuera del campo, eran menos propensos a lesionarse que aquellos que no podían desconectarse emocionalmente. También tenían más energía mental y dormían más profundamente.

Como siempre puedes apoyarte con Fitbit y el Nivel de recuperación diaria que es una experiencia de Fitbit Premium la cual utiliza la información de tu cuerpo a través de tu dispositivo Fitbit: tu actividad, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC durante toda la noche de sueño) y los patrones de sueño recientes, para ayudarte a determinar si debes hacer ejercicio o priorizar la recuperación.

El Nivel de recuperación diaria se encuentra disponible en la aplicación de Fitbit para miembros Premium con dispositivos Sense 2, Sense, Versa 4, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe, Inspire 3 e Inspire 2. Los usuarios de la familia Sense y Versa también podrán ver su puntuación en la muñeca.