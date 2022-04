Se ha rumoreado bastante sobre los próximos cascos de realidad virtual desarrollados por Meta, con los cuales permitirán a los usuarios acceder al metaverso. Los dispositivos se les conoce internamente como Project Cambria, y serían una evolución indirecta de los Oculus Quest, pero que tendrán la tecnología necesaria para estar dentro del metaverso prometido por Mark Zuckerberg.

El analista Brad Lynch compartió en Twitter renders 3D del posible diseño de los cascos de realidad virtual de la empresa. De acuerdo con Lynch, estos wearables se lanzarán a finales de este año. Asegura que ha tenido confirmación de líneas de producción y fuentes que pudieron probar el dispositivo, y las imágenes muestran cómo será el diseño final.

Special thanks again to Marcus Kane for getting together with me to create these renders

Conviction that these models are correct: 250% pic.twitter.com/GCW2fhC2vX

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) April 13, 2022