Llevamos más de un año escuchando rumores sobre el Pixel Watch, el que vendría a ser el primer reloj inteligente de Google, y el cual vendría a debutar una nueva experiencia de Wear OS con funciones exclusivas. Pues bien, Jon Prosser, un leaker que ha acertado en varias ocasiones con otras predicciones, asegura que el nuevo smartwatch de la gran G se anunciará antes de lo que pensamos.

Prosser afirma que el Pixel Watch se anunciará en mayo de este año, exactamente el día 26, curiosamente se cruzaría con el Google I/O 2022, el evento exclusivo para desarrolladores. Además, el reloj no sería presentado en solitario, sino lo haría junto con el Pixel 6a, el nuevo modelo Pixel que vendría a reemplazar al Pixel 5a con un diseño apegado al Pixel 6 y potenciado por el mismo procesador Google Tensor.

Pixel Watch ?

I’m hearing that Google is planning on launching it on Thursday, May 26th — over year since we leaked it.

This is the first we’ve seen a set date on the device behind the scenes.

Google is known for pushing back dates — but if they do, we’ll know ? pic.twitter.com/Kk0D4Bom6d

— Jon Prosser (@jon_prosser) January 21, 2022