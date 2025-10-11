¿Reemplazarán las gafas inteligentes a tu smartphone? Las cifras dicen que no

Las gafas inteligentes están viviendo su momento. Empresas como Meta y EssilorLuxottica invierten millones en este futuro portátil, pero hay algo que no encaja en esta narrativa optimista.​

¿El fin de los smartphones?

Francesco Milleri, CEO de EssilorLuxottica, tiene una visión ambiciosa. Según él, las gafas inteligentes están destinadas a convertirse en el dispositivo central de nuestras vidas.

“Podrían reemplazar a los smartphones”, dijo en una reciente entrevista con Bloomberg. La compañía planea aumentar su capacidad de producción a 10 millones de unidades anuales para finales de 2026.​

EssilorLuxottica no actúa sola, su alianza con Meta ha sido fundamental para el éxito de las Ray-Ban Meta. Durante la primera mitad de 2025, estas gafas inteligentes triplicaron sus ingresos respecto al año anterior. Un logro nada despreciable para un producto relativamente nuevo.​

La realidad de los números

Sin embargo, las proyecciones de los analistas cuentan una historia diferente. El mercado total de gafas inteligentes podría alcanzar los 60 millones de unidades para 2035. Suena impresionante hasta que lo comparamos con los smartphones.​

Apple vendió 232 millones de iPhone solo en 2024, esta cifra corresponde a una sola marca en un solo año, la brecha entre la realidad actual y las aspiraciones de Milleri es enorme.​

El mercado de gafas inteligentes creció un 110% durante el primer semestre de 2025. Meta domina con una cuota del 73%, pero estos porcentajes de crecimiento parten de una base pequeña, el volumen total aún no se acerca a los niveles de adopción masiva de los teléfonos móviles.​

La nueva apuesta de Meta

Meta presentó recientemente sus Ray-Ban Display, un modelo que incluye características nunca vistas.

Las gafas tienen una pantalla integrada en la lente derecha que muestra mensajes, llamadas de video y resultados de inteligencia artificial. El brillo alcanza hasta 5,000 nits, lo que permite usarlas tanto en interiores como en exteriores.​

La Meta Neural Band complementa el paquete, esta pulsera detecta señales entre el cerebro y la mano mediante electromiografía (EMG). Los usuarios pueden controlar las gafas con gestos sutiles de los dedos.​

El precio es de $799 dólares, las Ray-Ban Display están disponibles en Estados Unidos desde el 30 de septiembre. Llegarán a Canadá, Francia, Italia y Reino Unido a principios de 2026.​

La brecha entre visión y demanda

La industria tecnológica celebra cada avance en gafas inteligentes pero los números sugieren cautela.​ Incluso con un crecimiento proyectado del 60% anual hasta 2029, el mercado seguirá siendo marginal comparado con los smartphones.

Las estimaciones más optimistas sitúan el mercado entre $4 y $8 mil millones de dólares para 2030. El mercado de smartphones mueve cientos de miles de millones anualmente.​

EssilorLuxottica generó aproximadamente 365 millones de euros en ingresos por las Ray-Ban Meta durante 2024, la proyección para 2025 es de 800 millones de euros, son cifras sólidas para un producto nuevo, pero lejanas de sugerir un reemplazo inminente del teléfono móvil.​