Han surgido nuevos detalles sobre el próximo reloj inteligente de Samsung de la serie Galaxy Watch, en concreto, se trata de la quinta generación. Entre los detalles filtrados se encuentra su batería, la cual se dice tendrá una capacidad de 276 mAh, que será más grande que el Galaxy Watch 4.

Aunque la nueva batería del Galaxy Watch 5 no excede mucho la capacidad del dispositivo anterior, aún debería mejorar los problemas de duración de la batería que enfrentaron muchos usuarios de Watch 4. Este último modelo no pudo mantener una carga durante mucho tiempo, tocando alrededor de dos días, por lo que, con suerte, la nueva batería puede soportar una vida útil más larga.

El Galaxy Watch 4 no es un dispositivo particularmente bien optimizado, lo que resultó en un sobrecalentamiento y una corta duración de la batería, por lo que todavía existe la posibilidad de que la nueva batería no haga una gran diferencia notable en el Watch 5 si no se usa correctamente.

Si sigue el ciclo de lanzamiento típico que Samsung ha estado utilizando, el Watch 5 probablemente se lanzará en algún momento del tercer trimestre de 2022, pero todavía no hay ninguna palabra oficial.