Halo de Brilliant Labs: Smart glasses con IA y pantalla a color para el día a día

Halo, creado por Brilliant Labs, marca un nuevo estándar en el segmento de los smart glasses. Este wearable, presentado como los lentes inteligentes más delgados del mundo con inteligencia artificial integrada, ofrece una experiencia totalmente diferente a lo conocido en el mercado.

Peso ligero, diseño elegante y funciones avanzadas se fusionan para acercar la computación móvil a nuestra vida diaria.

Diseño y tecnología de vanguardia

Con apenas 40 gramos, Halo se sentirán como unos lentes convencionales. Sin embargo, integran una pantalla a color de alta definición, sensores avanzados, bocinas de conducción ósea y una arquitectura sumamente eficiente.

El módulo de visualización miniaturizado permite acceder a información visual y audio sin sacrificar el estilo o la comodidad.

El corazón de Halo: Noa, la IA conversacional

Lo que distingue a Halo es Noa, su asistente de inteligencia artificial de código abierto. Noa puede escuchar conversaciones, identificar objetos, recordar encuentros y responder en tiempo real con lenguaje natural.

Este agente está diseñado para captar detalles y entregar respuestas relevantes, incluso en entornos ruidosos.

Además, todas las interacciones están protegidas, ya que los datos se convierten en representaciones matemáticas irreversibles. Así, el usuario mantiene el control total de su privacidad.

Memoria narrativa: un diario registrado con IA

Una de las funciones más innovadoras de Halo es su sistema de memoria narrativa. Empleando los sensores, Noa crea un registro contextual de las experiencias cotidianas.

Así, puede recordar datos específicos sobre personas o situaciones, incluso años después. Esto se traduce en una IA capaz de adaptarse, aprender y anticipar las necesidades del usuario, sin comprometer la privacidad ni compartir datos con terceros.

Halo da un paso adelante para quienes buscan personalización y desarrollo de apps. Con el modo Vibe, los usuarios pueden crear aplicaciones personalizadas dando instrucciones verbales a Noa.

En cuestión de segundos, la IA materializa la app solicitada, convirtiendo a Halo en uno de los gadgets más amigables para desarrolladores y entusiastas tech.

Batería eficiente y disponibilidad global

Gracias al chipset B1 de Alif Semiconductor, optimizado para IA y bajo consumo de energía, Halo alcanza hasta 14 horas de autonomía.

El equipo integra sensores, micrófonos, cámaras y bocinas para ofrecer traducción en tiempo real y reconocimiento de contexto ambiental, facilitando la comunicación y la información instantánea.

Halo ya puede adquirirse por $299 USD en acabado negro mate, y estará disponible para envío mundial, incluyendo México y Latinoamérica, a finales de noviembre. También existe la opción de lentes con graduación.