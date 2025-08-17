HTC Vive Eagle, gafas inteligentes con IA y lentes Zeiss

HTC se suma a la carrera de las gafas inteligentes con su nuevo modelo Vive Eagle, un dispositivo que combina tecnologías de inteligencia artificial con un diseño elegante y ligero inspirado en las clásicas gafas Wayfarer.

Estas gafas están pensadas para integrarse de forma natural en la vida cotidiana, ofreciendo funciones prácticas que van más allá de la simple visión.

Diseño y características técnicas

Las Vive Eagle presenta un marco parcialmente transparente disponible en cuatro colores: rojo (berry), café, gris y negro. Con un peso de sólo 48.8 gramos, resultan muy cómodas para uso prolongado.

Incorporan lentes de sol con protección UV fabricados por Zeiss, reconocidos por su alta calidad óptica. En esta primera versión, sólo están disponibles como lentes de sol, pero se planea lanzar variantes con lentes ópticos en el futuro.

En cuanto a hardware, el dispositivo cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno.

La conectividad incluye Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Su batería de 235 mAh proporciona hasta 36 horas en modo espera, 4.5 horas reproduciendo música y 3 horas en llamadas telefónicas.

Además, permite carga rápida magnética, alcanzando el 50% en sólo 10 minutos. La certificación IP54 asegura resistencia al polvo y salpicaduras de agua ligera.

Funciones inteligentes impulsadas por IA

Las Vive Eagle está equipado con cuatro micrófonos y altavoces abiertos que permiten interacciones naturales mediante comandos de voz, sin aislar al usuario de su entorno.

Destaca su asistente virtual Vive AI, compatible con Google Gemini y ChatGPT, que puede responder preguntas, traducir textos o interpretar objetos vistos a través de la lente. La cámara ultra gran angular integrada de 12 megapíxeles permite capturar fotos y videos, los cuales pueden tomarse con un botón físico o por voz.

Una característica relevante es la capacidad de traducción en tiempo real en 13 idiomas, desde árabe hasta tailandés, haciendo que el contenido visual capturado se convierta en audio hablado sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Esto promete ser una herramienta muy útil para viajeros y profesionales que requieren comunicación instantánea.

Experiencia de usuario y aplicaciones prácticas

Con las Vive Eagle, HTC propone un accesorio que va más allá de ser un gadget tecnológico, al integrar asistente de voz, reproducción musical, traducción y captura audiovisual en un dispositivo discreto y portátil.

El diseño abierto para audio permite estar atentos a lo que ocurre alrededor mientras se disfrutan las funciones inteligentes.

Perfectas para quienes buscan eficiencia y estilo, estas gafas facilitan tareas diarias como leer menús en otro idioma, anotar recordatorios, o hacer llamadas discretas sin sacar el teléfono.

Precio y disponibilidad

El lanzamiento oficial en Taiwán comienza el 1 de septiembre de 2025, con un precio aproximado de 15,600 dólares taiwaneses, alrededor de $520 dólares. Las gafas pueden reservarse desde el 14 de agosto en puntos seleccionados y a través de Taiwan Mobile.

Por ahora, HTC no ha confirmado su distribución internacional, aunque los Vive Eagle se perfila como un competidor directo de los modelos Ray-Ban Meta en el segmento de gafas inteligentes potentes y con IA.