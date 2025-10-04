HUAWEI Health+ ofrece planes de entrenamiento personalizados con IA

HUAWEI Health+ desembarca en México como una propuesta integral para transformar la manera en que millones de usuarios de wearables Huawei gestionan su salud, entrenan y descansan.

La plataforma no se limita a registrar datos, sino que utiliza inteligencia artificial para crear planes personalizados que se adaptan al ritmo de vida de cada persona.

Más allá de la medición básica

Mientras la app HUAWEI Health ofrece un panel de control para revisar datos de actividad física, frecuencia cardíaca y patrones de sueño, la versión premium Health+ se enfoca en la acción.

La suscripción incluye entrenamientos científicamente diseñados, rutinas de meditación, herramientas para optimizar la calidad del descanso y recetas nutritivas bajas en calorías.

Todo el contenido está disponible tanto para usuarios de iPhone como de Android y dispositivos Huawei.

Los propietarios de un HUAWEI WATCH GT 6 Series o HUAWEI WATCH Ultimate 2 reciben un mes gratuito al adquirir estos dispositivos.

Cientos de opciones para cada objetivo

La biblioteca de contenidos de HUAWEI Health+ agrupa los entrenamientos en categorías específicas que abordan distintas metas. Entre ellas figuran quema de grasa, tonificación, fortalecimiento muscular, salud cardiovascular, relajación, yoga, ciclismo, golf y artes marciales orientales.

Cada categoría se divide en cuatro niveles de intensidad, desde básico hasta avanzado, lo que permite a principiantes y atletas experimentados encontrar sesiones adecuadas.

El sistema de filtrado facilita la búsqueda según la duración de la sesión, las zonas del cuerpo que se desean trabajar (piernas, brazos, core, pecho, glúteos) y el equipo disponible (mancuernas, bandas de resistencia, tapete de yoga).

Entrenadores reconocidos internacionalmente como Pamela Reif, Muni He, Huiqi Tong, Master Kamai, Biying Liang y el equipo de LesMills guían las rutinas.

Inteligencia artificial como entrenador personal

El plan Fit representa una de las características más destacadas de HUAWEI Health+. Este sistema impulsado por IA genera planes de entrenamiento personalizados en tiempo real, considerando los objetivos individuales y el nivel de intensidad preferido.

La tecnología predice el progreso semanal y proporciona retroalimentación constante para que cada usuario comprenda su evolución.

La alimentación juega un papel fundamental en cualquier programa de acondicionamiento físico, por lo que el plan Fit incluye recomendaciones de recetas bajas en calorías.

Esta integración entre ejercicio y nutrición ofrece una estrategia completa para alcanzar el peso deseado y mantener un estilo de vida saludable.

Proceso de suscripción simplificado

Activar HUAWEI Health+ requiere pocos pasos. Primero se debe abrir la aplicación HUAWEI Health y navegar hasta la pestaña “Yo”. Desde allí se selecciona la opción HUAWEI Health+ y se elige entre la modalidad mensual o anual.

El último paso consiste en presionar “Obtener membresía” para completar el proceso.

Los usuarios de iOS pueden realizar el pago directamente a través de la plataforma de Apple, mientras que en dispositivos Android y Huawei es necesario registrar los datos de una tarjeta bancaria o vincular una cuenta de PayPal.

La suscripción tiene un costo anual de $1,099 MXN o $119 pesos mensuales después del periodo de prueba gratuito.