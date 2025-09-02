Los avances de salud por parte de Huawei en wearables conquista a millones de usuarios

Durante muchos años, Huawei ha apostado fuertemente por la investigación y el desarrollo, especialmente en el ámbito de la salud y el deporte a través de sus wearables.

De esta manera, la compañía se ha colocado en la cima del mercado mundial de smartwatches, acumulando logros técnicos y avances pensados para el bienestar integral de sus usuarios.

Apuesta decidida por la innovación tecnológica

En 2024, Huawei destinó el 20,8% de sus ingresos globales a actividades de investigación y desarrollo, lo que corresponde a una inversión de 179.700 millones de yuanes y más de 110,000 personas dedicadas a estos proyectos, cifra que representa más de la mitad de su plantilla.

Esta estrategia le permite mantenerse a la vanguardia y generar productos de alto impacto, muchos desarrollados en sus Huawei Health Labs repartidos por el mundo.

Revolución en autonomía y seguimiento avanzado de salud

Uno de los puntos más sobresalientes en el desarrollo de los smartwatches de Huawei es su autonomía de batería, que alcanza hasta 14 días en los modelos más recientes, superando ampliamente los promedios del mercado.

Desde el primer Huawei Watch GT en 2018, la compañía ha impulsado mejoras significativas en sistemas operativos propios y el uso de procesadores como el Kirin para wearables.

Este procesador tiene un fuerte enfoque en salud deportiva, seguimiento de más de 100 actividades y medición precisa de oxígeno en sangre mediante su sistema TruSeen, el cual evolucionó en 2024 hacia Huawei TruSense System.

Monitorización pionera de la presión arterial

Huawei fue una de las primeras marcas en lanzar un smartwatch con medición precisa de la presión arterial gracias al Huawei Watch D, que introdujo una innovadora correa con bolsa de aire y mini bomba para registros equivalentes a un tensiómetro.

El reciente lanzamiento del Huawei Watch D2 perfecciona este sistema y suma la función de Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA), permitiendo mediciones continuas las 24 horas, una solución relevante para millones de personas con hipertensión.

En 2024, Huawei integró en sus wearables el Asistente de Bienestar Emocional, capaz de analizar automáticamente los estados emocionales del usuario gracias a la colaboración con el Instituto de Psicología de la Academia China de Ciencias.

Este sistema utiliza sensores avanzados y el ecosistema TruSense para ofrecer análisis en tiempo real, detectando variaciones en el sistema nervioso autónomo e incorporando recomendaciones para mitigar el estrés y promover el bienestar mental.

Sensores inteligentes y mediciones instantáneas: Huawei X-TAP

Con la introducción del sensor X-TAP en el Watch 5, Huawei da un paso adelante en la precisión y velocidad del monitoreo de salud.

Este sensor permite obtener datos certeros —como niveles de oxígeno en sangre— en tan solo 10 segundos al tocar con la yema del dedo, eliminado interferencias comunes y otorgando actualizaciones en tiempo real.

Durante el primer trimestre de 2025, Huawei se ha consolidado como el principal fabricante de wearables a nivel global según datos de IDC, superando a gigantes como Xiaomi y Apple con 10 millones de unidades enviadas solo en ese periodo, y más de 200 millones de dispositivos acumulados a nivel mundial.