Huawei supera a Apple y Samsung en el mercado de relojes inteligentes

Huawei se colocó como líder mundial en el mercado de wearables durante el segundo trimestre de 2025, con una cuota del 20.2%, según cifras de IDC.

Es el segundo periodo consecutivo en el que la compañía mantiene esta posición, impulsada por una estrategia que combina innovación en salud, diseño y rendimiento.

Huawei domina el mercado de wearables

De acuerdo con IDC, Huawei superó nuevamente a competidores como Apple y Samsung, consolidando su liderazgo global.

Este crecimiento refleja la fuerte demanda de dispositivos que van más allá de la simple notificación inteligente y que integran herramientas avanzadas para el cuidado personal.

Factores clave del crecimiento

La popularidad de Huawei en el segmento se debe a varios aspectos:

  • Relojes inteligentes con autonomía optimizada.
  • Funciones relacionadas con la salud cada vez más precisas.
  • Diseños compactos sin renunciar a la potencia.
  • Innovación en aplicaciones deportivas y de bienestar.

Principales dispositivos en el portafolio actual

La oferta de Huawei abarca modelos que se adaptan a diferentes estilos de vida:

  • Huawei Watch Fit 4: enfocado en quienes buscan un smartwatch ligero pero completo en funciones.
  • Huawei Watch GT 5: equipado con el nuevo sistema TruSense, dirigido al monitoreo avanzado de la salud.
  • Huawei Watch 5: introduce modos flexibles de batería para extender su uso.
  • Huawei Watch Ultimate: pensado para actividades extremas como buceo, golf o expediciones.
  • Huawei Watch D2: destaca por ser el primer reloj con monitoreo ambulatorio de la presión arterial aprobado por autoridades regulatorias en China y la Unión Europea.

Innovación con enfoque en salud

El Huawei Watch D2 es considerado un paso importante en la incorporación de wearables como herramientas médicas confiables. La autorización de la NMPA en China y el cumplimiento con las regulaciones europeas lo convierten en una referencia dentro del sector.

El 19 de septiembre Huawei celebrará un evento en París bajo el lema “Ride the Wind”. En esta cita se esperan estrenos importantes como el Huawei Watch GT 6, Watch  Ultimate 2 y el Watch D2 para el mercado global, lo que reforzará su presencia en el segmento premium.

Fuente: IDC

