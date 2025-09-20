Autonomía extrema y GPS preciso, así es el Huawei Watch GT 6

La nueva serie Huawei Watch GT 6 llega oficialmente a México con mejoras clave en autonomía y precisión GPS, posicionándose como una alternativa seria para entusiastas del deporte y la tecnología móvil.

A continuación, revisamos todo lo relevante sobre sus características, diferencias y precios para que decidas si este wearable se adapta a tus necesidades.

Principales novedades del Huawei Watch GT 6

Huawei renueva su línea GT con mejoras en la duración de batería y el sistema de posicionamiento, dos aspectos donde la marca ha destacado frente a otros wearables.

El modelo estándar de 41 mm ofrece hasta 14 días de batería, mientras que la versión Pro y la estándar de 46 mm alcanzan los 21 días bajo condiciones de uso ligero.

El secreto detrás de esta autonomía está en una batería avanzada con silicio de alta densidad, que incrementa hasta un 65% la capacidad respecto a la generación anterior.

De acuerdo a las pruebas, después de una semana de uso cotidiano el reloj sigue funcionando sin necesidad de recarga, lo que supera holgadamente la autonomía ofrecida por modelos de otras marcas.

Navegación y precisión GPS

La serie adopta el sistema Huawei Sunflower, que promete una precisión milimétrica en la localización y el seguimiento de rutas, especialmente útil en deportes de exterior como running y ciclismo.

Además, la marca asegura que la medición de potencia virtual para ciclistas en el modelo Pro es más precisa y robusta respecto a productos previos, tras pruebas exhaustivas en túneles de viento y simulaciones.

Ambos relojes incluyen sensores de frecuencia cardíaca, temperatura, acelerómetro y barómetro, con el nuevo sistema TruSense que permite análisis cardiovascular detallado y métricas integrativas con la app Huawei Health.

El modelo Pro suma la novedosa función de potencia virtual para ciclismo y promete análisis más personalizables en diferentes disciplinas deportivas.

Diseño y materiales

La estética de la serie mantiene líneas familiares respecto a la generación anterior, pero suma detalles como un bisel elevado y materiales premium en la versión Pro, como cristal de zafiro y aleación de titanio.

La protección al agua alcanza los 5 ATM e IP69K en el modelo Pro, lo que lo vuelve apto para natación y deportes intensivos.

Precios y disponibilidad en México

Los relojes GT 6 estarán disponibles en México a partir del 3 de octubre, con los siguientes precios de salida:

GT 6 Pro Silver: $9,999 MXN

GT 6 Pro Black/Brown: $7,999 MXN

GT 6 46MM y 41MM: desde $5,999 MXN

Además, quienes adquieran estos modelos podrán acceder a beneficios extra como suscripciones VIP de esferas del reloj y Huawei Health+ durante un mes, además de garantía directa con la marca.