Humane cierra operaciones del AI Pin y se integra a HP por $116 millones de dólares

La empresa Humane ha anunciado hoy la venta de la mayor parte de su negocio a HP por $116 millones de dólares, lo que incluye la descontinuación de su dispositivo AI Pin. Según un comunicado oficial, los AI Pins ya adquiridos por los usuarios seguirán funcionando con normalidad hasta las 3:00 PM ET del 28 de febrero.

Después de esa fecha, los dispositivos perderán acceso a los servidores de Humane, lo que afectará funciones clave como llamadas, mensajería, consultas de IA y acceso a la nube.

Funcionalidades limitadas y plazos para reembolsos

Humane ha detallado en un documento de soporte que, tras el cierre, solo las funciones sin conexión, como la visualización del nivel de batería, seguirán operativas.

Por otro lado, cualquier característica que dependa de la conectividad en la nube, como las interacciones de voz y las respuestas de IA, dejarán de estar disponibles. La empresa también ha instado a los usuarios a descargar fotos, videos y notas almacenados en sus dispositivos antes de que sean eliminados permanentemente.

En cuanto a los reembolsos, Humane solo procesará devoluciones para aquellos AI Pins que se encuentren dentro del período de 90 días posteriores a la fecha de envío original. Las solicitudes de reembolso deberán presentarse antes del 27 de febrero de 2025.

Además, los usuarios que hayan pagado una suscripción más allá del 28 de febrero recibirán un reembolso proporcional. Aquellos que esperaban un estuche de carga de reemplazo tras su retirada del mercado también recibirán un reembolso automático.

HP adquiere tecnología y talento de Humane

Como parte del acuerdo, HP adquirirá el sistema operativo CosmOS de Humane, junto con más de 300 patentes y solicitudes de patentes.

El personal técnico de Humane se unirá a HP para formar una nueva división llamada HP IQ, que se enfocará en integrar inteligencia artificial en los productos de HP, como computadoras personales, impresoras y salas de conferencias conectadas.

Según un ejecutivo de HP, este equipo trabajará en la creación de un ecosistema inteligente para el futuro del trabajo.

El fracaso del AI Pin y el futuro de CosmOS

El AI Pin, lanzado en abril de 2024, recibió críticas devastadoras desde su debut. Medios especializados como The Verge y el influyente YouTuber MKBHD calificaron el dispositivo como “el peor producto que he revisado” y señalaron que “simplemente no funciona”.

A pesar de algunos intentos por mejorar el software CosmOS con nuevas funciones, Humane parecía estar cambiando su enfoque hacia la licencia de su sistema operativo para que otras empresas lo integraran en sus dispositivos.

Según informes, Humane comenzó a buscar un comprador poco después del lanzamiento del AI Pin, con una valoración inicial de hasta $1,000 millones de dólares, muy por encima del precio final de adquisición.

Las ventas del dispositivo fueron decepcionantes, con devoluciones diarias que superaron a las compras realizadas durante agosto de 2024, lo que llevó a la empresa a reducir su precio en octubre.

Con esta adquisición, HP busca fortalecer su posición en el mercado de la inteligencia artificial, mientras que Humane cierra un capítulo marcado por altas expectativas y resultados desalentadores.

