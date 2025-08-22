Pixel Watch 4, Pixel Buds Pro 2 y Buds 2a, los nuevos wearables de Google

Google lanzó su más reciente línea de dispositivos portátiles durante el evento Made by Google, celebrado el miércoles 20 de agosto en Nueva York.

Entre las principales novedades destacan el Pixel Watch 4, los Pixel Buds Pro 2 y los Pixel Buds 2a, todos con diseños renovados y múltiples funciones enfocadas en mejorar la experiencia del usuario.

Pixel Watch 4

Diseño y pantalla

El Pixel Watch 4 integra por primera vez la pantalla Google Actua 360, con un área activa un 10% mayor y marcos un 16% más delgados. Ofrece un brillo máximo de 3,000 nits, que lo hace un 50% más luminoso que su antecesor.

Hardware y servicio

Está impulsado por el Snapdragon W5 Gen 2 y un coprocesador con ML (Machine Learning). Una novedad clave es que el reloj es reparable, permitiendo reemplazar pantalla y batería. Su precio inicial será de $349 USD.

Interfaz y experiencia

Con Material 3 Expressive, el reloj muestra colores más vivos, carátulas llamativas y una interfaz más legible. Incorpora un nuevo altavoz personalizado y un motor háptico 15% más potente.

Salud y ejercicio

El dispositivo incluye:

Seguimiento de sueño y temperatura.

Estadísticas en tiempo real para ciclismo.

Detección automática de entrenamientos y nuevos modos deportivos.

Un entrenador de salud con IA, basado en Gemini.

Batería y conectividad

El modelo de 41 mm ofrece hasta 30 horas de autonomía, mientras que el de 45 mm alcanza 40 horas. Con modo ahorro, pueden durar hasta 2-3 días. Además, la base de carga repone 50% en 15 minutos.

Una innovación destacada es la conectividad satelital independiente, exclusiva de la versión LTE, que permite contactar servicios de emergencia incluso fuera de cobertura.

Pixel Buds Pro 2

Novedades de diseño y control

La segunda generación de Buds Pro integra un tono de búsqueda en el estuche para localizar los audífonos. Cuentan con cancelación activa de ruido (ANC), modo transparencia y sistema de alivio de presión en el oído.

Gracias a sus tres micrófonos, acelerómetro y giroscopio, los usuarios pueden aceptar o rechazar llamadas con un movimiento de cabeza. Están impulsados por el chip Tensor A1.

Autonomía y colores

12 horas de escucha continua, y 48 horas con el estuche.

Con ANC activado: 8 horas sin interrupciones y hasta 30 horas con el estuche.

Disponibles en seis colores: Porcelain, Iris, Hazel, Wintergreen, Peony y Moonstone.

El precio de lanzamiento será de $229 USD.

Pixel Buds 2a

Rendimiento y autonomía

Los Pixel Buds 2a también integran el chip Tensor A1 y soporte de Gemini con control manos libres.

Con ANC activado: 7 horas de uso y 20 horas con estuche.

Con ANC apagado: 10 horas de uso y hasta 27 horas con estuche.

Carga rápida: 5 minutos = 1 hora de reproducción.

Funciones clave