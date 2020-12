Los lentes inteligentes de Apple han sido objeto de muchos rumores, pero todavía no hay nada en concreto que las confirme, de hecho, no sabemos realmente si existan y si algún día verán la luz oficialmente. No obstante, las constantes patentes que se han descubierto aún mantienen viva la esperanza de que salgan al mercado.

Recientemente, una nueva patente fue vista en la web que muestra las “Apple Glass” tendrán una tecnología especial y exclusiva, que serán capaces de adaptarse a la luz ambiental.

La patente fue presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la cual se titula “Sistema de visualización de ajuste óptico localizado”, que sugiere las funciones de los lentes inteligentes y como podrían cambiar de color de acuerdo con la iluminación.

Esto significa que las gafas serán capaces de ajustar automáticamente su color y densidad en función de la luz ambiental en tiempo real para un uso más cómodo. Se podrás adaptar a diferentes usuarios y diferentes situaciones, así como a la luz brillantes o el anochecer, según corresponda la posición del usuario.

Por el momento las Apple Glass siguen siendo un misterio y solo se han podido saber de ellas gracias a las patentes, pero eso no significa que Apple las lanzará en algún momento, incluso puede que nunca lo haga.

Con información de IndiaTimes