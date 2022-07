Magic Leap continúa perfeccionando su dispositivo con tecnología de realidad mixta, nos referimos a las primeras gafas lanzadas por la marca en 2018. Ahora, se ha confirmado que la segunda generación de estas, es decir, Magic Leap 2, se lanzará oficialmente en septiembre de este año a un precio impagable para muchos de nosotros.

La nueva versión de las gafas de realidad aumentada y realidad virtual saldrán al mercado el 30 de septiembre de este año y su precio se ha fijado en los 3,299 dólares, algo así como 76,000 pesos.

Magic Leap 2 traerá consigo muchas mejoras y novedades, como un campo de visión más amplio, así como un precio que solo unos cuantos podrán pagar. No es nada extraño su costo, pues es un dispositivo que no está creado para los consumidores, sino para las empresas, aunque previamente han confirmado que no tienen intenciones de regresar al segmento de consumo en el futuro próximo.

Este nuevo modelo llega en tres diferentes paquetes, que varían según el soporte de software y el propósito de uso. Por ejemplo, el paquete base comienza en los 3,299 dólares e incluye los auriculares y garantía limitada.

La edición Developer Pro, cuyo costo es de 4,099 dólares tiene herramientas de software de desarrollo y acceso a las primeras versiones del software, aunque está limitado al desarrollo interno y no a la implementación comercial. Por último, el paquete más costoso es el Enterprise que, por 4,999 dólares obtienes las gafas, actualizaciones de software trimestrales y herramientas para administrar la implementación en la empresa.

Todos los paquetes incluyen los Magic Leap 2, el disco de PC que lo alimenta y el controlador remoto. Estas gafas de realidad mixta estarán a la venta en septiembre de 2022 en estos países:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Alemania

Francia

Italia

España

Arabia Saudita

Es importante mencionar que también llegarán oficialmente a Japón y Singapur, pero lo harán hasta finales de este mismo año.