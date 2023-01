Malas noticias para todas aquellas personas que son propietarias de los cascos de realidad virtual Meta Quest 1, ya que la empresa que dirige Mark Zuckerberg ha confirmado lo peor, ya no llegarán más actualizaciones a este wearable a partir del próximo año.

La compañía ha comenzado a enviar correos electrónicos a los miles de clientes advirtiendo que las gafas AR/VR dejarán de recibir actualizaciones después de cuatro años. Sin embargo, enfatizó que los usuarios podrán seguir usando sus cascos, pero no recibirán nuevas funcionalidades ni correcciones de errores y tampoco parches de seguridad, lo cual es preocupante.

El soporte para los Quest 1 finalizará en 2024, pero a partir del 5 de marzo de este 2023, los usuarios no podrán crear una partida ni unirse a ella, además que dejará de ofrecer acceso a Meta Horizon Home.

Otras de las cosas que ya no podrán hacer los dueños de estos cascos es que no podrán invitar a otros usuarios y jugadores al Home. Quest 1 se lanzaron hace cuatro años, pero no lo hicieron con este nombre, sino que originalmente se presentaron bajo la marca Oculus antes de la adquisición por parte de Meta.

Ahora, la recomendación es aprovechar el wearable al máximo y pensar en adquirir nuevos modelos para tener una mejor experiencia dentro de la realidad virtual y la realidad aumentada.