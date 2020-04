Máscara con LED pide respetar la distancia social

La creatividad, la moda y el cuidado de la salud parecen no estar “peleados”, cuando se trata de protegerse. Al menos eso es lo que la diseñadora de Oculos Chelsie Klukas pensó al crear una mascarilla con LEDs.

La idea es pedir de forma educada a las personas, que se alejen. Es un producto hecho para su marca de moda Lumen Couture, en la cual se pueden proyectar mensajes cortos o gráficos en una pantalla gráfica, en este caso en una mascarilla, pidiendo conservar una distancia de seis pies.

Posee 512 LEDs de baja resolución, con batería recargable por USB y la mascarilla está hecha de algodón y mala. Es compatible con Android e iOS, con duración de 3 o 4 horas por carga, lo suficiente para ir y venir del supermercado.

Ya está en preventa por $90 USD, con entregas en Estados Unidos en Mayo. Pero si no lo deseas, comparte un tutorial para hacerla en casa, aunque claramente no tiene propósitos médicos y no se recomienda con tal fin. Así que para usarla en casa con tu música y ver el ecualizador es una buena idea.

Con información de Lumen Couture y LED Matrix Face Mask