Zuckerberg experimenta múltiples fallos al presentar las gafas Ray-Ban Display de Meta

El esperado lanzamiento de las nuevas gafas inteligentes de Meta en el evento Meta Connect 2025 se convirtió en un recordatorio de que incluso las grandes empresas tecnológicas no están exentas de fallas técnicas en los momentos más críticos.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, experimentó múltiples errores durante las demostraciones en vivo que debían mostrar las capacidades de sus flamantes dispositivos Ray-Ban Display.

Fallos técnicos en cadena durante la demostración

El evento en el campus de Meta en Menlo Park comenzó con confianza cuando Zuckerberg apareció portando las gafas y transmitiendo su perspectiva en tiempo real. Sin embargo, la presentación se desplomó rápidamente cuando las gafas fallaron en múltiples ocasiones durante las demostraciones en vivo.

El primer tropiezo ocurrió cuando Zuckerberg intentó demostrar las capacidades culinarias de la inteligencia artificial integrada en las gafas de segunda generación Ray-Ban Meta.

Un creador de contenido gastronómico conectado de forma remota pidió ayuda para preparar un filete de estilo coreano, pero el asistente de IA comenzó a dar instrucciones sobre salsa de soja y aceite de sésamo sin responder a las preguntas básicas sobre los primeros pasos de la receta.

“No sé qué decirles”, admitió Zuckerberg ante la audiencia después de varios intentos fallidos. “Sigo trabajando en esto”.

holy shiiiii META 2nd live demo also flopped 💀💀 pic.twitter.com/Ib96PIqCw8 — NIK (@ns123abc) September 18, 2025

La pulsera neural que no funcionó

El segundo fallo, aún más embarazoso, ocurrió durante la presentación de las nuevas Ray-Ban Display, las gafas con pantalla integrada que representan la apuesta más ambiciosa de Meta en dispositivos vestibles.

Estas gafas incluyen una pulsera neural que permite controlar el dispositivo mediante gestos sutiles de la mano.

Cuando Zuckerberg intentó demostrar cómo recibir una videollamada utilizando gestos con la pulsera, el sistema simplemente no respondió. Andrew Bosworth, director técnico de Meta, tuvo que subir al escenario para intentar ayudar, pero tampoco logró que funcionara.

“El Wi-Fi no está funcionando”, comentó Bosworth en un intento por explicar los problemas técnicos. “Sí, no sé”, respondió un visiblemente frustrado Zuckerberg. “Ensayas estas cosas cien veces, y luego nunca sabes qué va a pasar”.

Tres modelos de gafas inteligentes presentados

A pesar de los problemas técnicos, Meta logró presentar oficialmente tres nuevos modelos de gafas inteligentes que amplían su ecosistema de dispositivos vestibles:

Ray-Ban Meta Gen 2 – La segunda generación de las populares gafas inteligentes, ahora con mejoras significativas en batería (hasta 8 horas de uso), grabación de video en calidad 3K y una nueva función llamada “Conversation Focus” que amplifica la voz de la persona con la que se habla incluso en entornos ruidosos. Su precio es de $379 dólares.

Meta Ray-Ban Display – Las gafas más avanzadas que incluyen una pequeña pantalla en el lente derecho donde se pueden ver mensajes, mapas, traducciones en tiempo real y realizar videollamadas.

Se acompañan de una pulsera neural que permite el control mediante gestos de la mano. Su precio es de $799 dólares y estarán disponibles a partir del 30 de septiembre.

Meta Oakley Vanguard – Diseñadas específicamente para deportistas, estas gafas incluyen integración con aplicaciones como Strava y Garmin, altavoces más potentes, resistencia al agua y polvo, y una autonomía de hasta 9 horas. Su precio es de $499 dólares.

Los problemas técnicos como reflejo de una tecnología en desarrollo

Los fallos durante la presentación no fueron una sorpresa para muchos analistas del sector, que señalan que la tecnología de gafas inteligentes aún se encuentra en etapas tempranas de desarrollo.

Los problemas de conectividad, duración de batería y funcionalidad han sido constantes en los productos de Meta desde su ingreso al mercado en 2023.

Los usuarios de las gafas actuales reportan regularmente problemas de sincronización Bluetooth, desconexiones inesperadas y la necesidad de reiniciar los dispositivos frecuentemente.

Meta ha vendido aproximadamente dos millones de pares de gafas inteligentes desde 2023, una cifra modesta pero que indica un interés creciente en esta categoría de productos.

Fuente: Meta