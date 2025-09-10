Wearables

Apple presenta relojes más resistentes y con funciones avanzadas

hace 7 segundos

Apple ha presentado su nueva generación de relojes inteligentes en un evento lleno de novedades. La marca promete mayor resistencia, mejoras en la salud y funciones potentes con inteligencia artificial.

Diseño más ligero y materiales sustentables

El Apple Watch Series 11 es el más delgado de la historia de la firma y comienza con un precio de $9,499 MXN. Su carátula de vidrio INX con recubrimiento cerámico mejora la resistencia a rayones. Además, emplea aluminio y titanio reciclados.

Con un grosor reducido, ofrece hasta el doble de autonomía frente al modelo anterior.

La Series 11 integra 5G para llamadas y datos sin agotar rápido la pila. Apple asegura hasta 24 horas de uso real y carga rápida que suma horas en apenas minutos. Todo sin sacrificar rendimiento en exteriores ni temperatura baja.

En salud destaca el monitoreo de presión arterial gracias a Apple Intelligence. El reloj aplica algoritmos para detectar patrones de hipertensión. También añade notificaciones de ritmo cardiaco irregular y función ECG.

Para el descanso incluye análisis de apnea y una calificación sencilla de la calidad de sueño.

SE 3 accesible con grandes prestaciones

El Watch SE 3 arranca en $5,499 MXN y mantiene precio competitivo. Incorpora la última generación del chip S10 y pantalla siempre encendida. Su vidrio reforzado es cuatro veces más resistente a golpes.

Entre sus funciones aparece el cálculo retrospectivo de ovulación y la puntuación de descanso.

Este modelo conserva detección de caídas y choques, llamadas de emergencia y detección de ciclo menstrual. Además integra traducción en vivo por texto y gestos rápidos para controlar la música o Siri sin tocar la pantalla.

Ultra 3 pensado para aventureros

El Ultra 3 presume la pantalla más grande y brillante hasta la fecha. Ofrece comunicación bidireccional satelital para enviar mensajes fuera de cobertura. Su batería alcanza 42 horas normales o 72 en modo de bajo consumo.

El Ultra 3 añade vistas personalizables de entrenamiento y mejoras en el modo Workout Buddy con AirPods. También suma detección de hipertensión y calificación de sueño. Su geolocalización de alta precisión es ideal para rutas exigentes.

Los tres modelos disfrutan de watchOS 26. Esto brinda aislamiento de voz en llamadas y aislamiento de ruido en medios. El sistema suma notas rápidas desde la muñeca y traducción en tiempo real.

Este modelo que representa al tope de gama de los productos presentados durante este último evento ya se encuentra en preventa para México y tiene un precio de $19,999 MXN.

